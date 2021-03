Börse: Allianz vor massivem Umbau

Gut 16.000 Mitarbeitern der Allianz in Deutschland steht eine Zäsur bevor: Die große deutsche Landesgesellschaft des Versicherungs-Konzerns verliert ihre bisherige mächtige Rolle im operativen Geschäft und wird zur Finanzholding. Die drei der Allianz Deutschland zugeordneten Sparten Sach-, Lebens- und Krankenversicherung sollen weitgehende Eigenverantwortung bekommen und in der Entwicklung neuer Produkte für andere europäische Länder eine führende Rolle übernehmen, so das Unternehmen.

Umbau zum kommenden Jahr

Geplanter Starttermin ist Anfang 2022. Bis dahin sollen Details und Umsetzung mit Betriebsräten, Belegschaft und Führungskräften besprochen und ausverhandelt werden. Die Aktie der Allianz verbilligte sich um 0,3 Prozent und lag damit genau im Markttrend. Denn auch der DAX gab um 0,3 Prozent nach auf 14.461 Punkte. Die US-Börsen zeigten sich wenig verändert, der Dow schloss knapp ein halbes Prozent im Plus. Der Euro notierte bei 1,1930 Dollar.