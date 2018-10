Börse: Aktienmärkte in Asien deutlich im Minus

Es geht nicht weiter aufwärts – im Gegenteil. An den Aktienmärkten in Asien geht es deutlich abwärts. Die Märkte in China büßen große Teile ihrer gestrigen Gewinne wieder ein. Der Hang-Seng-Index in Hongkong verliert 2 Prozent.

Trump spricht von Aufrüstung

Die weltweiten Risiken für die Aktienmärkte rücken wieder in den Vordergrund. Und US-Präsident Donald Trump hat Russland und China eine atomare Aufrüstung angedroht. Er sagte gestern im Weißen Haus mit Blick auf das US-Atomwaffenarsenal wörtlich: „Bis die Leute zur Vernunft kommen, werden wir es ausbauen". Diese „Drohung" richte sich unter anderem an China, Russland und "alle anderen, die das Spiel spielen wollen", so Trump. Das dürfte an den Märkten nicht gerade zur Beruhigung beitragen. Die Vorgaben von der Wall Street in New York sind uneinheitlich. Der Dow Jones ging 0,5 Prozent schwächer aus dem Handel. Am deutschen Aktienmarkt schloss der DAX 0,3 Prozent im Minus. Und der Euro ist 1,14 54 Dollar wert.