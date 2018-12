Börse: Aktien im Minus

Sorgen um die Konjunktur drücken die deutschen Aktien tief in den roten Bereich. Der DAX fällt um 1,2 Prozent auf 10.800 Punkte. Der Einkaufsmanager-Index fiel in Deutschland und in Frankreich schwächer als erwartet aus, aus China kamen schlechte Nachrichten aus der Industrie und aus dem Einzelhandel, und die Bundesbank senkte ihre Wachstumsprognose für Deutschland deutlich. Deutsche Bank und Infineon verlieren mit 2,8 Prozent am Meisten, der Deutschen Bank drohen auch in den USA Untersuchungen wegen Geldwäsche.

Scout24 im Aufwind

In der zweiten Reihe sind die Papiere von Siltronic, GEA und Commerzbank am stärksten unter Druck. Dort gibt es aber auch einen großen Gewinner: Scout24 glänzen mit 11 Prozent Aufschlag. Der Betreiber erfolgreicher Onlineportale profitiert von Übernahmehoffnungen, nach Medienberichten sind mehrere Finanzinvestoren interessiert. Der Eurokurs steht bei 1 Dollar 13.