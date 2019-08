Börse: Aktien im Aufwind - Italienische Anleihen unter Druck

Und auch beim Handelskonflikt selbst, hat es ein weiteres Signal aus China gegeben: die Notenbank hat die eigene Währung nicht weiter geschwächt. Das hat den Anlegern gereicht, mal die Konjunktursorgen außen vor zu lassen. Es ist deutlich nach oben gegangen mit den Aktienkursen. Der DAX hat auf Tageshoch geschlossen. Er ist um 1,7 Prozent geklettert auf 11.845 Punkte.

ThyssenKrupp senkt Prognose - Aktien steigen

ThyssenKrupp hat seine Jahresprognose gesenkt, will sich aber von weiteren Geschäftsbereichen trennen. Die ThyssenKrupp-Anteile sind rund 4,5 Prozent vorangekommen. Der fränkische Sportartikelkonzern Adidas hat den Gewinn deutlich gesteigert. Allerdings hatten die Anleger noch mehr erwartet. Die Aktien von Adidas haben mehr als 2 Prozent eingebüßt.

Regierungskrise in Rom: Staatsanleihen unter Druck

Nach New York: der Dow Jones hat sich um fast 1,5 Prozent verbessert, der Nasdaq um gut 2 Prozent. Unter Druck gekommen sind die italienischen Staatsanleihen. Auslöser ist die Regierungskrise in Rom und die möglichen Neuwahlen. Der Euro steht am Abend bei knapp 1,12 Dollar.