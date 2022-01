Boeing wirbt um deutsche Partner für Milliardenauftrag

Es ist einer der größten Rüstungsaufträge der kommenden Jahre: Der Nachfolger für den Bundeswehr-Jet "Tornado". Boeing als einer der möglichen Lieferanten wirbt nun um Partner aus der deutschen Industrie. Davon könnten auch bayerische Firmen profitieren.

Spezialflugzeuge für Atomwaffen

Im Rahmen der Nato ist die Bundeswehr verpflichtet, im Kriegsfall Flugzeuge zu besitzen, die amerikanische Atomwaffen abwerfen können. Über Jahrzehnte war das eine Aufgabe für die deutschen Tornado-Jets, doch die werden in einigen Jahren ausgemustert.

Eurofighter dafür umzurüsten und zu zertifizieren wäre zu teuer, aufwändig und zeitraubend. Deswegen wird die Bundesregierung voraussichtlich bis zu 45 Flugzeuge in den USA bestellen. Als Favorit galt lange die F-18 von Boeing, doch inzwischen gibt es auch Spekulationen um die F-35 von Lockheed Martin.

Boeing sucht Partnerfirmen in Bayern

Boeing geht nun in die Offensive und sucht über offizielle Anfragen nach Partnern in der deutschen Industrie, insbesondere in Bayern, wo zahlreiche Spezialfirmen sitzen. Diesen winkt potentiell ein Milliardengeschäft. So will Boeing unter anderem Aufträge für Bauteile, Training sowie Wartung und Reparatur an hiesige Firmen vergeben.

Als besonderes Lockmittel gilt die Option, neuartige sogenannte Jammer zu entwickeln, die gegnerische Radaranlagen stören und verwirren sollen. In der Branche heißt es, ein solcher Auftrag würde zum Beispiel gut zu Firmen wie Hensoldt aus Ottobrunn passen.