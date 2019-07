Böckler-Stiftung: Das verdienen Auszubildende in Deutschland

Nach dem Mindestlohn soll es in Deutschland künftig auch eine Mindestvergütung für Auszubildende geben. Das Kabinett hat dazu ein Gesetz auf den Weg gebracht. Mindestens 515 Euro im Monat sieht das im ersten Ausbildungsjahr vor. Für einige Lehrlinge könnte das deutlich mehr Geld bedeuten.

Die gewerkschaftsnahe Hans-Böckler-Stiftung hat jetzt eine neue Übersicht der tariflichen Vergütungen vorgelegt, die zurzeit noch gezahlt werden. Die Studie liegt dem Bayerischen Rundfunk vor. Das Ergebnis: Es gibt erhebliche Unterschiede.

Vergütung statt Lohn für Auszubildende

Azubis bekommen keinen Lohn, sie bekommen eine Vergütung aufs Konto überwiesen. Den Lebensunterhalt muss die nicht sicherstellen. Entsprechend liegen die Beträge teils weit unter den Einkommen von Beschäftigten. Um wie viel, das hängt laut Hans-Böckler-Studie davon ab, in welcher Branche und welcher Region jemand ausgebildet wird.

Vergütung zwischen 325 und 1.000 Euro im Monat

An der Spitze liegt im ersten Ausbildungsjahr die Metall- und Elektroindustrie in Baden-Württemberg mit knapp über 1.000 Euro im Monat. Angehende Friseure und Friseurinnen in Brandenburg bekommen mit 325 Euro am wenigsten.

Auch innerhalb einer Branche schwankt die Vergütung von Region zu Region. Am größten ist der Unterschied im Kfz-Handwerk: Knapp 300 Euro weniger bekommen Azubis im KfZ-Handwerk in Brandenburg im Vergleich zu denen in Baden-Württemberg.

Wobei die Studie nur die tariflichen Ausbildungsvergütungen berücksichtigt. Wer nicht danach bezahlen muss, überweist den Lehrlingen laut Böckler-Experten oft weniger.

Auszubildende haben immer bessere Chancen, mehr zu verdienen

Inzwischen haben die Jugendlichen jedoch bessere Karten: Wer dringend Nachwuchs sucht, ist bereit, mehr zu bezahlen. Die Regierung will mit ihrem Gesetzentwurf nachhelfen. Der schreibt ab 2020 mindestens 515 Euro im ersten Ausbildungsjahr vor. Die große Mehrzahl der tariflichen Vergütungen liegt jetzt schon darüber.

Das Bundesinstitut für Berufsbildung schätzt, dass dieser Mindestlohn für Lehrlinge höchstens elf Prozent der Ausbildungsbetriebe betreffen würde. Bei 650 Euro wären es aber schon gut ein Drittel.