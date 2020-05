vor etwa einer Stunde

Bodensee-Schiffe steuern auch wieder bayerische Häfen an

Ahoi! Ab dem Wochenende fahren die Bodensee-Schiffe wieder die bayerischen Häfen an. Wie an allen Seen in Bayern darf die Schifffahrt ihren Betrieb zu Pfingsten aufnehmen - unter Corona-Vorschriften.