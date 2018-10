Bodenpersonal protestiert gegen Arbeitsbedingungen

Wer ein Flugticket in der Hand hält, der verlässt sich auf sie: Die Bodenverkehrsdienste sorgen dafür, dass die Koffer auch im Laderaum der richtigen Flieger verstaut werden, dass die Passagiere über eine Brücke oder eine Treppe in und aus dem Flieger gelangen und dass am Ende das Flugzeug aus der Parkposition geschoben wird.

Körperliche Anstrengung und Überstunden

Der Dienst ist anstrengend. Das Gepäck gerade von Urlaubern bringt etliches an Gewicht auf die Waage. Zudem müssen laut Gewerkschaft Verdi viele Mitarbeiter Überstunden leisten. Die Personaldecke ist dünn.

Anbieter konkurrieren um Aufträge

Die Anbieter konkurrieren um Aufträge der Fluggesellschaften und da kommt oft der zum Zuge, der günstig ist. Um den Wettbewerb zu fördern, schreibt die EU mindestens zwei Anbieter pro Flughafen vor. Dass es künftig drei werden, konnten die Gewerkschaften mit Hilfe der Flughafenbetreiber noch verhindern. Die bieten wie in München die Dienste auch an.

Einkommen zwischen 1.600 und 2.000 Euro brutto

Daneben treten private Betreiber auf, deren Einkommensniveau unter dem des öffentlichen Dienstes liegt. Von bis zu 30 Prozent sprechen die Gewerkschaften. Eine Ladekraft verdiene zwischen 1.600 und 2.000 Euro brutto.

Forderung nach einheitlichem Branchentarif, mehr Personal und mehr Sicherheit

Bei den Protestaktionen heute auf vielen Flughäfen fordern die Beschäftigten einen einheitlichen Branchentarif, mehr Personal und eine bessere Qualifikation. Und das auch, um die Sicherheitsstandards halten zu können. Denn auf die komme es auch auf dem Vorfeld an. Für Passagiere hätte das Folgen: die Tickets könnten teurer werden, wenn die Fluggesellschaften die Kosten für die Bodenverkehrsdienste an ihre Kunden weiterreichen.