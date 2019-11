BMW will Batteriezellenforschung ausweiten

Die Batteriezelle bildet den Kern der Elektromobilität: Langlebig, leistungsfähig und sicher soll sie sein. Um die Zusammensetzung aber auch die Produktion zu erforschen, hat BMW heute in München ein neues „Kompetenzzentrum“ vorgestellt:

" Wir wollen in 2030 rund die Hälfte unserer Angebotsflotte elektrifiziert haben - das heißt, wir werden das substantiell noch mal erweitern. Dafür legen wir heute den Grundstein. Wir wollen, dass auch die Reichweite für die Kunden bis dahin verdoppelt wird - das heißt, die Energiedichte in den Zellen muss verbessert werden." Oliver Zipse, Vorstandsvorsitzender BMW AG

Welcher Hersteller wirklich das Rennen bei den E-Autos macht, wird auch dadurch entschieden, wer künftig genügend geeignete Batterien in seinen Fahrzeugen verbauen kann. Und der Konkurrenzkampf verschärft sich. Die chinesischen Unternehmen Byton oder Nio zum Beispiel haben beide ihre Zelte in München aufgeschlagen, wollen demnächst mit ihren E-Autos auch auf den deutschen Markt. Und der US-E-Autobauer Tesla plant ein neues Werk mit Batteriefertigung in der Nähe von Berlin. Das hat auch Auswirkungen auf den Automobilstandort Bayern.

"Ich bin sehr dafür, dass dieser Wettbewerb stattfindet. Ich glaube, die bayerischen Autobauer sind dafür bestens gerüstet, aber sie müssen noch einen Zahn zulegen." Markus Söder, Bayerischer Ministerpräsident

In dem neuen Zentrum sollen künftig bis zu 200 Beschäftigte forschen und entwickeln. BMW hat derzeit nicht vor, die Batteriezellen in Großserie selbst zu bauen. Das übernehmen derzeit in Auftrag Samsung und CATL.

Im Kompetenzzentrum will das Unternehmen aber Batterien entwickeln, die speziell auf die Bedürfnisse seiner Autos abgestimmt sind. In das Forschungs- und Entwicklungszentrum hat BMW 200 Millionen Euro investiert.