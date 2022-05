BMW Werk in München feiert einhundertsten Geburtstag

Seit 100 Jahren produziert BMW in München. Am 20. Mai 1922 übernahm das Unternehmen seinen heutigen Stammsitz. Auf einer außerordentlichen Hauptversammlung genehmigten die Anteilseigener von BMW den Verkauf des Motorenbaus und des Firmennamens an die Bayerischen Flugzeugwerke.

Vom Flugmotoren- zum Fahrzeughersteller

Wie der Name schon sagt, baute BMW in München in den Anfangsjahren vor allem Flugzeugmotoren und wartete sie – und zwar für die Deutsche Luftwaffe. 1923 wurde dann das erste Motorrad in München hergestellt. Es war der Beginn als Hersteller von Straßenfahrzeugen. Das Werk wuchs auf rund 216.000 Quadratmeter. Gebaut wurden dort Motorräder und Flugzeugmotoren, unter anderem für die legendäre "Tante Ju", ein Verkehrs- und Transportflugzeug des Herstellers Junkers.

Heute ist die Fläche mit fast 500.000 Quadratmetern mehr als doppelt so groß. Produziert wird sogar auf rund 650.000 Quadratmeter – auf mehreren Ebenen.

Zwangsarbeit auch bei BMW

Auch während des Zweiten Weltkrieges wurde in München weiterproduziert: Motorräder und Flugmotoren für die Wehrmacht. BMW wurde zu einem kriegswichtigen Rüstungsunternehmen. Ab 1941 wurden auch Zwangsarbeiter eingesetzt. Dazu heißt es bei dem Konzern, die Unternehmensführung habe ohne moralische Skrupel Zwangsarbeiter und KZ-Häftlinge eingesetzt, um die geforderten Produktionszahlen zu erreichen. Nicht wenige von ihnen seien an Hunger und Erschöpfung gestorben.

Auferstanden aus Ruinen

Nach dem Zweiten Weltkrieg ging es nach einer kurzen Unterbrechung im Münchner Werk gleich weiter. Diesmal kümmerte sich das Unternehmen um die Fahrzeuge der US-Armee. Bald schon durfte man auch wieder Motorräder bauen und begann ein paar Jahre später mit der Autoproduktion. Es war die Zeit der BMW Isetta. Dafür brach allerdings die Nachfrage nach Motorrädern ein. Doch wirtschaftlich lief es nicht rund, die Firma wäre vor 50 Jahren fast vom Konkurrenten Daimler Benz übernommen worden.

Neue Klasse brachte bei BMW den Durchbruch

1962 folgte die sogenannte Neue Klasse. Mit dieser sportlichen Mittelklasselimousine hatten die Münchner große Erfolge, auch wirtschaftlich. Und daran wollen sie nun anknüpfen, mit einer neuen "Neuen Klasse". Ab 2025 sollen diese Elektroautos mit einer eigenen Plattform auf den Markt kommen und für den Konzern wieder zu einem "Gamechanger" werden, auch für das Werk in München, das gerade kräftig umgebaut wird für die Elektromobilität.

Seit ein paar Monaten wird bereits der vollelektrische i4 in München gebaut, dafür läuft die Motorenproduktion aus. Auf der Fläche soll ein neuer Montagebereich entstehen, auf dem dann künftig die "Neue Klasse" gefertigt wird. In der früheren Lackiererei entsteht passend dazu ein Karosseriewerk.

Um gute Nachbarschaft bemüht

Die Planer müssen zum Teil recht kreativ sein. Denn das Werk steht mitten im Stadtteil Milbertshofen. Zahlreiche Wohnhäuser sind in unmittelbarer Nachbarschaft in den vergangenen Jahrzehnten entstanden, wie zum Beispiel das Olympiadorf. In Zukunft soll sich die bis jetzt ziemlich abgeschottete Fabrik besser in die Nachbarschaft einfügen.

Das Gelände solle sich zu einem nachhaltigen Produktionscampus entwickeln mit viel Grün und einer transparenten Fertigung, so die Vision. Zumindest der Oberbürgermeister der Stadt scheint überzeugt. Die Vernetzung des Werksgeländes mit der Umgebung werde der besonderen Lage mitten in der Stadt gerecht, so Oberbürgermeister Dieter Reiter (SPD) bei der Vorstellung der neuen Planung des Standorts. Davon profitierten vor allem auch die Anwohner. "Das ist auch ein starkes Bekenntnis zum Standort München."