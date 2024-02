BMW-Werk Dingolfing: Jahresbilanz 2023 und Ausblick 2024

Im BMW Werk Dingolfing sind 2023 insgesamt rund 292.000 Autos von den Montagebändern gerollt. Damit meldet das Werk zum dritten Mal in Folge steigende Stückzahlen. Das teilte Christoph Schröder, Leiter des BMW Group Werkes Dingolfing, am Dienstagvormittag bei der Jahrespressekonferenz mit.

Anteil von E-Autos weiter gestiegen

Der Anteil vollelektrischer Autos ist 2023 auf 30 Prozent beziehungsweise knapp 90.000 Fahrzeuge gestiegen. Zum Vergleich: 2022 waren 19 Prozent der in Dingolfing gefertigten Autos vollelektrisch.

Mitarbeiterzahl im BMW-Werk Dingolfing steigt

Die steigenden Stückzahlen spiegeln sich auch im Personal wider. 2023 stellte BMW in Dingolfing eine hohe dreistellige Zahl an Mitarbeitenden an. Wobei die Anstellungen überwiegend aus Übernahmen von Zeitarbeitsfirmen kommen. Damit steigt die Mitarbeiterzahl im BMW Werk Dingolfing auf über 18.500.

Ziel: 2024 mehr als 300.000 Fahrzeuge fertigen

Für 2024 plant das Werk in Dingolfing das "Wachstum der vergangenen Jahre fortzusetzen und deutlich mehr als 300.000 Fahrzeuge zu fertigen", so Werkleiter Christoph Schröder. Ebenso bei der E-Mobilität: Im laufenden Jahr ist es das Ziel, den Anteil von den momentanen 30 auf 40 Prozent zu steigern.

Angebot vollelektrischer Fahrzeuge soll erweitert werden

Um das zu erreichen, soll das Angebot vollelektrischer Modelle ausgeweitet werden. Bei der Jahrespressekonferenz stellte BMW auch den neuen BMW 5er Touring vor. Neben Plug-in Hybrid-, Diesel- und Benzinervarianten soll es das Auto auch vollelektrisch geben. Der Fertigungsstart in Dingolfing ist für März 2024 geplant, Markteinführung ab Mai 2024.

Das BMW Werk Dingolfing ist Europas größtes Produktionswerk. Täglich laufen rund 1.500 Neufahrzeuge von den Bändern. Das Werk ist mit über 18.500 Beschäftigten wichtigster Arbeitgeber in Ostbayern.