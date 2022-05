Bayerische Autohersteller trotzen der Krise

Die Erlöse stiegen bei BMW deutlich um mehr als 16 Prozent auf mehr als 31 Milliarden Euro, bei Audi leicht auf 14,2 Milliarden Euro. Operativ also vor Zinsen und Steuern verdienten die Münchner 12 Prozent mehr und zwar 3,4 Milliarden Euro und Audi knapp 3,5 Milliarden.

Lockdown und Ukraine-Krieg: Weniger Fahrzeuge ausgeliefert

Die Nachfrage nach den Autos von BMW und Audi wäre da, doch die beiden bayerischen Premiumhersteller haben nach wie vor große Produktionsprobleme. Die Firmen leiden unter der andauernden Halbleiterkrise, unter fehlenden Kabelbäumen aufgrund des Ukraine-Krieges und unter den Corona-bedingten Lockdowns in China.

So lieferte Audi im ersten Quartal 78.000 Fahrzeuge weniger aus als im Vorjahreszeitraum, und zwar insgesamt 391.000. Bei BMW fiel das Minus nicht ganz so groß aus mit rund 40.000 Autos weniger und zwar insgesamt 597.000.

Jahresziele von BMW und Audi werden nicht angepasst

Trotz der Absatzrückgänge halten die Vorstände der beiden Konzerne an ihren Jahreszielen fest. Das heißt, Audi will insgesamt zwischen 1,8 und 1,9 Millionen Fahrzeuge an den Mann bringen und bei BMW heißt es, dass man einen Absatz auf Vorjahresniveau erreichen wolle, das würde bedeuten um die 2,5 Millionen Autos.

Höhere Preise und teurere Modelle führen zu mehr Gewinn

Doch unabhängig von den Produktionsproblemen konnten beide Konzerne Umsatz und Ergebnis zum Jahresauftakt steigern und das hat gleich mehrere Gründe: Zum einen konzentrieren sich die Autohersteller auf die Produktion der teuren Modelle, das erhöht den Umsatz und steigert den Gewinn, denn mit hochpreisigen Autos wird mehr verdient, zum anderen können die Unternehmen aufgrund der hohen Nachfrage und des knapperen Angebots höhere Preise durchsetzen. Und zum anderen hat BMW sein chinesisches Gemeinschaftsunternehmen BBA erstmals voll in der Bilanz konsolidiert, das heißt aufgenommen, und Audi seine Luxusmarke Bentley.