BMW: Ukraine-Krieg belastet Geschäft

Der Ukraine-Krieg hat auch die Bilanzpressekonferenz von BMW überschattet. Die ersten beiden Monate des Jahres 2022 liefen für den Münchner Autohersteller noch ganz gut, die Verkäufe lagen über denen des Vorjahres. Doch nach dem Einmarsch der russischen Armee in die Ukraine hat sich vieles geändert.

Fehlende Halbleiter bremsen das Geschäft

So werden aufgrund des Krieges keine Autos mehr nach Russland geliefert. "Wir betreiben dort weder Vertrieb noch führen wir Autos ein, noch verkaufen wir Fahrzeuge. Wir haben keine Aussicht, ob das wieder besser werden kann, pure Spekulationen, wir wissen es auch nicht, ich kann nur den Status Quo beschreiben. Wir haben dort letztes Jahr 46.500 Fahrzeuge verkauft, weniger als 2 Prozent unseres Gesamtabsatzes, ist für uns also durchaus verkraftbar", so Oliver Zipse, Vorstandsvorsitzender BMW AG.

Deutlicher spürt BMW dagegen die fehlenden Kabelbäume, die normalerweise von Zulieferern aus der Ukraine kommen. In München, Dingolfing und Oxford standen bereits wieder die Bänder zeitweise still. Dazu kommt die anhaltende Halbleiterknappheit, eine Entspannung hier wird erst im zweiten Halbjahr erwartet. Im Gegensatz zu manchem Konkurrenten kamen die Münchner bis jetzt aber relativ glimpflich durch diese Halbleiterkrise.

China-Geschäft als Treiber

Dazu kommen nun aber wieder neue Lockdowns in China, aufgrund der Corona-Neuinfektionen. China wird für den Hersteller immer wichtiger. Mittlerweile hält BMW die Mehrheit am chinesischen Joint Venture Partner "BMW Brilliance", dadurch dürfte der Umsatz im laufenden Jahr deutlich zunehmen. Aufgrund der vielen Herausforderungen bleibt der Vorstand insgesamt vorsichtig für das laufende Jahr.

"Aufgrund der hohen Kundennachfrage und der neuen Modelle hatten wir ursprünglich mit einem leichten Wachstum der Auslieferungen im Segment Automobile geplant, infolge der negativen Auswirkungen durch den Krieg in der Ukraine insbesondere die Produktionsunterbrechungen infolge der Lieferengpässe, rechnen wir nun mit Auslieferungen auf dem Niveau des Vorjahres." Nicolas Peter, Finanzvorstand BMW AG

Auch beim Gewinn wird im Autogeschäft nun mit einer geringeren Gewinnmarge vor Zinsen und Steuern gerechnet, von sieben bis neun Prozent. Die Gewinnmarge drückt das Verhältnis vom Ergebnis zum Umsatz aus. Zudem wurde darauf hingewiesen, dass die Prognose für das laufende Jahr nur gilt, wenn die Lage nicht noch weiter eskaliert.

BMW erhöht Schlagzahl bei vollelektrischen Autos

Der Vorstand machte aber auch deutlich, dass man am Umbau des Herstellers hin zur Elektromobilität festhält. Zu den Absatzzielen von reinen Elektroautos, auch BEVs für Battery Electric Vehicles genannt, meint der BMW-Chef:

"2030 soll mindestens die Hälfte unserer weltweiten Auslieferungen aus BEVs bestehen und dieses Ziel könnten wir schon früher erreichen, unser Absatz könnte dann bereits oberhalb 1,5 Millionen pro Jahr BEVs liegen." Oliver Zipse, Vorstandsvorsitzender BMW AG

So stellt BMW im nächsten Monat seine neuen vollelektrischen 7er-Modelle vor. Gerade in Krisenzeiten dürfe man nicht aufhören, das Richtige zu tun, so Zipse.