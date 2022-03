BMW: Ukraine-Krieg belastet Geschäft

Der Krieg in der Ukraine hinterlässt auch bei BMW Spuren. Der Vorstand wird in seiner Prognose für das laufende Jahr vorsichtiger, er erwartet, dass der Autohersteller in diesem Jahr in etwa so viele Fahrzeuge ausliefern kann wie im Vorjahr, das heißt um die 2,5 Millionen.

Wegen Krieg in der Ukraine stehen Bänder zeitweise still

Aufgrund des Einmarsches der Russen in die Ukraine stehen auch in München und Dingolfing zeitweise die Bänder still, da Kabelbäume von Zulieferern in der Ukraine nicht geliefert werden können. Es wird mit weiteren Einschränkungen in den nächsten Wochen gerechnet. Ohne diese wäre die Zahl der Auslieferungen 2022 leicht über dem Niveau des Vorjahres erwartet worden, heißt es in einer Pressemitteilung. Auch wird im Autogeschäft nun mit einer geringeren Gewinnmarge vor Zinsen und Steuern gerechnet, von sieben bis neun Prozent. Die Gewinnmarge drückt das Verhältnis vom Ergebnis zum Umsatz aus.

Der Vorstand versprach auch weiter Teile aus der Westukraine zu beziehen, um den dortigen Mitarbeitern eine Perspektive zu geben. Und er wies daraufhin, dass die Prognose für das laufende Jahr nur gilt, wenn die Lage nicht noch weiter eskaliert.

An Transformation zur Elektromobiltät festhalten

Vorstandschef Oliver Zipse machte aber auch deutlich an der Transformation hin zur Elektromobilität festhalten zu wollen. Gerade in Krisenzeiten dürfe man nicht aufhören, das Richtige zu tun, so Zipse.