BMW-Stellenabbau: Betriebsrat und Management einig

Dass Stellen in der BMW Group abgebaut werden, war bereits seit Mitte Mai bekannt. Seitdem berieten Betriebsrat und Topmanagement über ein Maßnahmenpaket. Nun haben sie sich geeinigt. Betriebsbedingte Kündigungen soll es nicht geben, bestätigte BMW dem BR. Die 6.000 Stellen werden auf andere Weise abgebaut.

Unter anderem würden 40-Stunden-Verträge auf 38 Stunden reduziert, sagte BMW-Sprecher Michael Rebstock auf BR-Nachfrage. Mitarbeiter im "rentennahen Alter" könnten die BMW Group mit Abfindungen frühzeitiger verlassen. Eine weitere Maßnahme ist, dass Mitarbeiter auf ein tarifliches Zusatzgeld verzichten und dafür bis zu acht zusätzliche Urlaubstage nehmen.

Auszubildende werden weiter gefördert

Außerdem unterstützt BMW junge Leute unter 25 Jahren bei externer Vollzeit-Qualifizierung, etwa einem Studium, finanziell und garantiert eine Rückkehr in ein Arbeitsverhältnis nach dem Abschluss. BMW-Personalchefin Ilka Horstmeier sprach von einem Paket, "das uns kurzfristig hilft, das Unternehmensergebnis zu verbessern, uns aber langfristig die Innovationskraft erhält". Einen Zeitplan hat sich die BMW Group auch gesetzt. "Wir versuchen möglichst bis Jahresende die genannten Ziele zu erreichen", sagt BMW-Sprecher Michael Rebstock auf BR-Anfrage.

Unbetroffen vom Stellenabbau bleibt die Ausbildung bei BMW. Der Automobilhersteller will in diesem und im Folgejahr allein in Deutschland wieder 1.200 Azubis einstellen. Sie sollen außerdem nach ihrer Ausbildung in Werken und der Zentrale von BMW übernommen werden.

Die aktuelle Lage von BMW ist prekär. BMW rechnet im laufenden Quartal mit roten Zahlen. Eine Betriebsvereinbarung garantiert jedem Mitarbeiter seinen Arbeitsplatz, aber nur, solange BMW einen Jahresgewinn erwirtschaftet.

Auswirkungen der Corona-Pandemie

Der Autoabsatz ist in der Corona-Krise eingebrochen. Im Mai hatte der bayerische Handel besonders gelitten. Es war der erste komplette Lockdown-Monat in der Corona-Pandemie mit Kurzarbeit und stillstehenden Produktionsbändern. Das Bayerisches Landesamt für Statistik hatte gestern die Zahlen veröffentlicht und bekannt gegeben, dass besonders die Automobilindustrie betroffen war. Es wurden 95,5 Prozent weniger PKW und Wohnmobile verkauft als im Vergleichsmonat 2019.