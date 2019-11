BMW: Geringere Erfolgsbeteiligung statt Stellenabbau

Monatelang haben Geschäftsführung und Arbeitnehmervertreter verhandelt. Nun haben beide auf einer Betriebsversammlung in München den Mitarbeitern die Eckpunkte präsentiert. Für die BMW-Beschäftigten heißt es zunächst, dass sie geringer als vorher am Erfolg des Unternehmens beteiligt werden. 2018 hatten zum Beispiel BMW-Bandarbeiter noch eine Erfolgsprämie von rund 9.100 Euro bekommen. Bezogen auf die neuen Werte sinkt diese auf 7.600 Euro, was noch immer mehr als im Branchendurchschnitt ist.

Vorstandschef Zipse: "Ausgewogener Kompromiss"

Geschäftsführung und Betriebsrat zeigen sich zufrieden:

"Wir haben gemeinsam mit dem Betriebsrat eine solidarische Lösung erzielt. Damit können wir auf drastische Maßnahmen verzichten, die andere gerade ergreifen, um ihre Kosten zu senken", sagte BMW-Chef Oliver Zipse.

Der Gesamtbetriebsratsvorsitzende Manfred Schoch betonte, dass es gelungen sei, die "einzigartige Erfolgsbeteiligung" langfristig abzusichern. Die Arbeitszeit für die Beschäftigten mit einer 40-Stunden-Woche sollen ebenfalls nicht pauschal reduziert werden.

Teil eines Gesamtpakets

Die Kürzungen sind Teil eines Sparpakets, mit dem BMW die Kosten bis 2022 um mehr als zwölf Milliarden Euro senken und die Ertragskraft stabilisieren will. Dazu gehört auch eine Verringerung der Zahl der Zeitarbeitskräfte und ein Personalabbau in der Verwaltung.

Umbau des Unternehmens

Wie alle Autofirmen will auch BMW mit den Einsparungen Mittel für den Ausbau des Geschäfts mit alternativen Antrieben freisetzen. Zugleich wollen die Münchner profitabler werden. Der Ingolstädter Rivale Audi hatte am Dienstag einen mit dem Betriebsrat ausgehandelten Sparplan verkündet, durch den bis 2025 in Deutschland 9.500 Stellen wegfallen sollen – jeder sechste Arbeitsplatz. Dadurch will die VW-Tochter weitere sechs Milliarden Euro einsparen. Auch Daimler setzt bei den Personalkosten den Rotstift an.