BMW macht mehr Gewinn – Sorgen bereitet Chipmangel

Die Geschäfte der deutschen Autohersteller und ihrer Zulieferer sind im Juli besser gelaufen als im Vormonat. Das zeigt der Branchen Index des Münchner Wirtschaftsforschungsinstituts Ifo. Demnach ist der Ifo-Indikator zur Geschäftslage auf plus 56,8 Punkte gestiegen - nach plus 44,9 im Juni. Das ist der beste Wert seit Juli 2018.

BMW wieder in der Gewinnzone

Dass es der Branche deutlich bessergeht, zeigen auch die neuesten Quartalszahlen von BMW. Der Münchner Autobauer hat im ersten Halbjahr seinen Gewinn gegenüber dem Vorjahreszeitraum deutlich steigern können. Der Konzern hat im zweiten Quartal mehr als 700.000 Fahrzeuge ausgeliefert und damit knapp 29 Milliarden Euro Umsatz gemacht. Sowohl in Europa als auch in Asien und den USA gab es deutliche Zuwächse. Insgesamt stieg der Absatz gegenüber dem Vorjahreszeitraum um rund 45 Prozent.

Allerdings relativiert sich die Zahl wieder etwas, wenn man bedenkt, dass die Autoindustrie im zweiten Quartal des vergangenen Jahres aufgrund deutlicher Einschränkungen durch die Corona-Pandemie nahezu lahmgelegt war. Die Münchner rutschten damals sogar in die roten Zahlen - dafür gibt es jetzt einen Quartalsüberschuss von fast 4,8 Milliarden Euro.

Ein paar Sondereffekte stützten den Trend zum Besseren

Dabei spielte eine Rolle, dass BMW die Rückstellung für das EU-Kartellverfahren wegen Absprachen rund um die Abgasreinigung von Dieselautos auflösen konnte, nachdem die Strafe geringer ausgefallen war als angenommen. Doch auch höhere Gebrauchtwagenpreise kamen dem Autobauer zugute. Insbesondere im US-Markt konnten Leasing-Rückläufer zu höheren Preisen verkauft werden.

Chipmangel schlägt auf die Produktion durch

Allerdings dürften die Geschäfte im weiteren Verlauf des Jahres nicht mehr so rund laufen. Auch BMW spürt zunehmend den Halbleitermangel und hat bereits an einigen Standorten die Produktion zeitweise stoppen müssen - wie zuletzt in Regensburg. Mit zunehmender Dauer der Engpässe werde die Situation angespannter, warnt der Finanzvorstand des Konzerns Nicolas Peter. Auch im zweiten Halbjahr sei mit Produktionseinschränkungen und damit verbundenen Auswirkungen zu rechnen. Zu schaffen machen dem Autobauer, wie auch der Konkurrenz, die hohen Rohstoffpreise.

Bei der von Anlegern stark beachteten Jahresprognose für die Ergebnismarge vor Zinsen und Steuern in der Autosparte geht das Management um Chef Oliver Zipse im Gesamtjahr - wie bisher - von einem Wert am oberen Ende der Bandbreite von sieben bis neun Prozent aus.