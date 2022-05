BMW kämpft mit mehreren Herausforderungen gleichzeitig

Unternehmen wie der Münchner Autobauer BMW müssen sich weltweit gleich auf mehrere Herausforderungen einstellen: die Corona-Pandemie, die damit zusammenhängenden Lockdowns in China, der Krieg in der Ukraine, hohe Rohstoffpreise und nach wie vor fehlende Halbleiter.

Herausforderungen werden für BMW bleiben

Die Mehrfachbelastung werde zur Normalität für unternehmerisches Handeln, meinte Konzernchef Oliver Zipse bei der Hauptversammlung in München. Trotz der Unsicherheiten habe man eine Prognose für das laufende Jahr abgegeben. Hochprofitabel zu sein, bleibe das Ziel. Und BMW ist hochprofitabel. So hat der Konzern zwar im ersten Quartal weniger Autos verkauft als im Vorjahr, doch trotzdem stieg der Umsatz und operativ verdienten die Münchner 3,4 Milliarden Euro.

Anteilseigner nur zum Teil zufrieden

Aktionärsvertreter haben zwar den bisherigen Geschäftsverlauf von BMW gelobt, wie auch die Ankündigung einer höheren Dividende. Sie soll für das abgelaufene Jahr angehoben werden, auf 5,80 Euro je Stammaktie. Allerdings gab es auch Kritik: So beklagt man bei der Fondsgesellschaft Deka Investment, dass einige Konkurrenten pro verkauftem Fahrzeug mehr verdienen als die Münchner.

Bei der Fondsgesellschaft Union Investment wird zudem der niedrige Aktienkurs kritisiert. BMW verkaufe sich unter Wert. Es reiche nicht, nur gute Autos bauen, wenn das an den Börsen nicht ankomme. So fordere man an den Kapitalmärkten unter anderem eine bessere Sichtbarkeit des Konzernchefs Oliver Zipse.

Kritik an der Unternehmensstrategie von BMW

BMW-Chef Zipse nutzte die Hauptversammlung, um die Strategie der Technologieoffenheit nochmal zu verteidigen, also die Entscheidung, sowohl Verbrenner als auch Elektroautos anzubieten. Der BMW-Weg sei nicht Mainstream, dafür aber hochwirksam. Man senke CO2-Emissionen schnell und effektiv. Jeder Antrieb leiste dazu seinen Beitrag.

Doch nicht alle sind von diesem BMW-Weg überzeugt. So protestierten vor der Konzernzentrale Umweltschützer gegen den Konzern. Noch immer seien 90 Prozent Verbrenner und der Anteil großer Limousinen und SUV steige stetig. Das müsse sich ändern, kritisiert unter anderem der BUND Naturschutz. Aber auch von der Aktionärsseite kommt Kritik.

"Durch die Technologieoffenheit ist man zwar flexibler, aber sie verursacht mehr Kosten von 200 bis 300 Euro je Fahrzeugen, wie Analysten errechnet haben. Wir würden uns schon etwas mehr Mut wünschen. Eine reine Risikovermeidungs-Strategie wird langfristig sicherlich zu stärkeren Nachteilen." Ingo Speich, Deka Investment

Dabei wird durchaus anerkannt, dass BMW versucht, nachhaltiger zu werden, auch bei der Produktion. So soll das neue Werk in Ungarn allein mit Ökostrom betrieben werden, wie Zipse auf dem virtuellen Aktionärstreffen ankündigte, also ohne Öl und Gas. Es sei weltweit das erste Automobilwerk, das ohne fossile Energien betrieben werde.

Ausschüttung soll erhöht werden

Bis jetzt ist BMW mit seiner Strategie geschäftlich recht erfolgreich. Davon sollen die Anteilseigner mit einer höheren Dividende von 5,80 Euro pro Stammaktie für das abgelaufene Jahr profitieren. Darüber kann sich Janne Wernig von der Fondsgesellschaft Union Investment nur bedingt freuen – aufgrund des anhaltend niedrigen Börsenkurses.

Grundsätzlich müsse man sagen, dass sich BMW unter Wert verkaufe, so die Fonds-Vertreterin. Es reiche eben nicht, nur gute Autos zu bauen. Auch bei der Union Investment wünscht man sich eine bessere Sichtbarkeit des Konzernchefs Oliver Zipse an den Kapitalmärkten und nicht nur auf der Hauptversammlung, die zudem noch virtuell ist.