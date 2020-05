BMW gibt Gewinnziel auf

21 Prozent weniger Fahrzeuge geliefert

BMW hat im ersten Quartal weltweit rund 21 Prozent weniger Fahrzeuge ausgeliefert als im Vorjahreszeitraum, und zwar insgesamt unter 412.000. Auch die Absätze bei der Marken Mini und Rolls Royce gingen ebenfalls deutlich zurück. Im Gegensatz zum Absatz ist der Überschuss im ersten Quartal gegenüber dem Vorjahreszeitraum dabei nur leicht gesunken, auf 574 Millionen Euro. Das hat allerdings nur mit den schwachen Vorjahreswerten zu tun. Im ersten Quartal des vergangenen Jahres hat BMW eine Rückstellung von rund 1,4 Milliarden Euro gebildet, aufgrund des EU-Kartellverfahrens.

Düstere Aussichten

Die Aussichten jedenfalls sind düster. Die Münchner gehen nun nicht mehr davon aus, dass sich die Situation in einigen Wochen wieder normalisiert. Die BMW Group plane in Szenarien und sei vorbereitet, zusätzliche Maßnahmen zu ergreifen, um weiterhin aus eigener Kraft durch diese Phase zu steuern, heißt es in der Pressemitteilung des Autoherstellers. Fest steht bereits, dass die Investitionen gegenüber dem Vorjahr um 1,7 Milliarden Euro auf vier Milliarden sinken. Einige Projekte sollen verschoben oder noch einmal auf den Prüfstand gestellt werden. BMW hat nun auch das Ziel aufgegeben, die Zahl der Beschäftigten in diesem Jahr konstant zu halten. Die Mitarbeiterzahl solle leicht unter dem Niveau des Vorjahres liegen, teilte der Konzern nun mit. Durch natürliche Fluktuation frei werdende Stellen sollen zum Teil nicht wieder besetzt werden. Jede Einstellung werde sehr kritisch geprüft.