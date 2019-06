BMW eröffnet neues Werk in Mexiko

Der Beifall war riesig, als BMW-Manager und lokale Politiker vor drei Jahren den Grundstein legten für das riesige Werk der Münchener im Zentrum Mexikos. San Luis Potosí ist eine Autostadt. Es gibt dort bereits Fabriken von General Motors und Daimler Nutzfahrzeuge, die Branche ist der größte Arbeitgeber der Region.

Ford baute doch nicht in Mexiko

Auch Ford wollte dort ein neues Werk hochziehen. Doch nach dem Amtsantritt von Donald Trump strich der US-Konzern die geplante Milliardeninvestition. Eine Entscheidung von Ford, die vor Ort naturgemäß nicht gut ankam, sagt Hermann Bohrer. Der altgediente BMW-Manager leitete von Anfang an den Aufbau des Werkes in San Luis Potosí:

"Das war schon zu spüren, dass die Leute alle nervös waren, selbst unsere eigenen neuen Mitarbeiter verunsichert waren. Wir haben das dann aber gleich in der Kommunikation klargestellt: Wir bauen hier das Werk mit einer langfristigen Ausrichtung. Nicht für eine kurzfristige Zeitperiode von vier oder fünf Jahren. Wir haben dann auch den Spruch gemacht: Wir sind gekommen um zu bleiben." Hermann Bohrer, BMW

Gegen den Fachkräftemangel in Mexiko

Das sorgte in der Region für große Erleichterung, und für spürbare Dankbarkeit. Bei nahezu jeder Gelegenheit spricht der Gouverneur von San Luis Potosí bis heute von den Münchenern als Freunden. Gut kommt auch die Idee an, das deutsche System der dualen Berufsausbildung nach Mexiko zu bringen, ein Land, das weder den Begriff noch das Prinzip des Facharbeiters kennt.

Bei BMW wiederum sieht man keine Alternative zu einer solchen Ausbildung. Nur so lasse sich der hohe Qualitätsanspruch des Konzerns in allen Fabriken rund um den Globus umsetzen, egal ob in Dingolfing oder eben San Luis Potosí. Außerdem mache diese Art der Ausbildung das Unternehmen auch für junge Mexikaner sehr attraktiv, sagte Vorstandsmitglied Milagros Caina-Andree bei der Eröffnung des Ausbildungszentrums. Ein wichtiger Wettbewerbsfaktor, denn der Region droht ein Fachkräftemangel:

"Es ist natürlich schon zu beobachten, dass San Luis Potosí als florierender Wirtschafts-Standort in Mexiko immer mehr Unternehmen anzieht. Und von daher werden wir irgendwann auch in die Situation kommen, wo die Arbeitskräfte eben nicht mehr so zur Verfügung stehen. Umso mehr müssen wir uns anstrengen." Milagros Caina-Andree, BMW-Vorstandsmitglied

Auch in Bayern profitiert man vom neuen Standort Mexiko

Der Durchhaltewillen der Münchener habe sich gelohnt, sagt Alexander Wehr, der das operative Geschäft von BMW in Lateinamerika leitet. Dort haben die Münchener in den vergangenen Jahren ihren Absatz teilweise sprunghaft gesteigert. Wehr glaubt, dass die Treue zum Standort Mexiko dem Unternehmen viele neue Kunden beschert hat. Die Investitionen in das Werk waren massiv. Wo bei der Grundsteinlegung noch Kakteen auf einer riesigen Freifläche wuchsen, wurden inzwischen Fabrikhallen auf dem neuesten technischen Stand hochgezogen. Schon bei der Grundsteinlegung schwärmte BMW Produktionsvorstand Oliver Zipse:

"Wir werden hier einen Karosseriebau haben, wir werden eine Lackiererei haben, wir werden eine Montage haben. Die werden auch alle hier angesiedelt werden. Das heißt, die Hauptwertschöpfung findet auch hier in Mexiko statt. Alles, was aus verschiedenen Gründen nicht lokalisierbar ist, das wird dann von unseren entsprechenden globalen Produktionszentren angeliefert." Oliver Zipse, BMW-Produktionsvorstand

Ein Beispiel dafür sind Motoren. Sie kommen - wie zum Beispiel auch im US-Werk Spartanburg - aus Standorten in Europa, etwa dem Motorenwerk in München. Laut Vorstand Oliver Zipse profitieren damit auch die bayerischen Heimatstandorte von dem neuen Werk in Mexiko.