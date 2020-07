24.07.2020, 09:32 Uhr

BMW drosselt Produktion in Dingolfing nach der Sommerpause

BMW wird nach der Sommerpause im August die Produktion am Werk in Dingolfing (Lkr. Dingolfing-Landau) drosseln. Damit will der Autobauer auf die schwächelnden Märkte reagieren. Einige Zeitarbeitskräfte werden deswegen nicht mehr angestellt.