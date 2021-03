BMW: Ab 2030 mindestens 50 Prozent Elektroautos

BMW gibt beim Ausbau der Elektromobilität Gas. In einigen Jahren - und zwar bis 2030 - soll mindestens die Hälfte der Neufahrzeuge des Konzerns nur noch einen Elektromotor haben. Das hat der Bayerische Rundfunk aus Unternehmenskreisen erfahren.

Mini soll wohl nur noch Elektroautos bauen

Zum Konzern gehört auch die Marke Mini. Bekannt aber noch nicht offiziell bestätigt ist, dass die britische Marke in einigen Jahren nur noch E-Fahrzeuge anbieten wird. Und wenn der Markt noch mehr Elektroautos haben wolle, könne man auch mehr liefern, heißt es in BMW-Kreisen.

Im BR-Interview im Januar betonte BMW-Chef Oliver Zipse die Notwendigkeit, dass die Autoindustrie zum Klimaschutz beitragen muss.

Bedarf an Batterien steigt auch bei BMW

Damit steigt natürlich auch der Bedarf an Batterien. Während Konkurrent Volkswagen zusammen mit Partnern ein Batterie-Netzwerk in Europa aufbauen will, gehen die Münchner einen anderen Weg: _an setzt auf Zulieferer - auf CATL aus China, Samsung aus Südkorea und seit Neuestem auch auf die schwedische Firma Northvolt, die auch mit VW zusammenarbeitet.

Mit langjährigen Lieferverträgen wollen die Münchner für Versorgungssicherheit sorgen. Insgesamt liegt das aktuelle Auftragsvolumen für Batteriezellen bei mehr als zwölf Milliarden Euro. Die Vorgaben für die Batterien kommen von BMW. Der Autohersteller hat hier ein eigenes Kompetenzzentrum für Batteriezellen bei München geschaffen. Eine eigene Zellproduktion – wie Konkurrent Tesla – aufzubauen, ist nach wie vor noch nicht geplant.