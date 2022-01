BMW: 2021 war bestes Jahr in der Unternehmensgeschichte

BMW kam vor allem im ersten Halbjahr besser durch die Halbleiterkrise als die Konkurrenz. Das bescherte den Münchnern für das vergangene Jahr insgesamt ein kräftiges Absatzplus. Während die Konkurrenten Audi und Mercedes 2021 weniger Fahrzeuge auslieferten als im Vorjahr, ging es allein bei der Marke BMW um über neun Prozent nach oben auf mehr als 2,2 Millionen Autos.

Das liegt nicht nur über dem Vor-Corona-Niveau, sondern ist auch ein neuer Absatzrekord in der Unternehmensgeschichte, wie der Autobauer stolz verkündet. Die Marke liege damit auf Platz eins im weltweiten Premiumsegment, so Vertriebsvorstand Pieter Nota.

Mehr Elektroautos von BMW

Dabei entwickelten sich die Verkäufe vor allem in den USA und in China. In Deutschland dagegen wurden deutlich weniger Fahrzeuge abgesetzt als im Vorjahr.

Und auch wenn im letzten Quartal des Jahres in allen Regionen die Auslieferungen zum Teil deutlich zurückgingen aufgrund der Versorgungsengpässe, so bleibt Vertriebsvorstand Nota trotzdem zuversichtlich. Er geht davon aus, dass der Konzern auch in diesem Jahr weiterwachsen wird, auch dank der Elektromodelle.

Die rein elektrischen Autos von BMW und Mini spielen zwar nach wie vor kaum eine große Rolle im Gesamtabsatz, mit gerade einmal vier Prozent. Doch ihr Anteil soll in den nächsten Jahren kräftig zulegen.