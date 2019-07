Blackout: Stromkonzerne proben den Ernstfall

Ein Blackout in Teilen des deutschen Stromnetzes nach einem Internet-Angriff - das scheint schwer vorstellbar. Aber ausschließen könne man das nicht mehr, heißt es bei Marktführer Innogy. An sich sind Stromnetze schwer lahmzulegen, jedes Umspannwerk ist redundant ausgelegt: Wenn ein System ausfällt, wird es automatisch aufgefangen. Erst wenn mehrere Umspannwerke gleichzeitig ausfallen oder zentrale Steuerungen, kann es zu Ausfällen kommen.

Täglich millionenfache Angriffsversuche von Hackern

Lange Zeit waren Stromnetz und Internet strikt getrennt. Doch die Digitalisierung nimmt auch hier weiter zu. So genannte Smart Grids sollen mit Hilfe des Internets den Stromfluss intelligent steuern. Solaranlagen und Windräder arbeiten je nach Wetter und machen das Energiemanagement kompliziert. Wann und wo welcher Strom ins Netz kommt? Und wo wie viel Strom entnommen wird, zum Beispiel für Elektroautos? Solche Fragen beantworten unzählige Internet-Schnittstellen. Laut Innogy klopfen Hacker täglich bereits millionenfach an. In der Regel handele es sich aber um harmlose Angriffe, die keine Gefahr darstellten.