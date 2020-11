"Black Friday" und "Cyber Monday": Einzelhandel tut sich schwer

Mit dem "Black Friday" und dem "Cyber Monday" beginnt das Weihnachtsgeschäft. Noch nie war das US-amerikanische Marketing-Instrument auch in Deutschland so wichtig wie in diesem Jahr. Im Coronajahr erwartet der Handel einen Rekordumsatz von mehreren Milliarden Euro - vor allem über das Onlinegeschäft. Schwierig ist diese Entwicklung dagegen für den örtlichen Einzelhandel.

Schnäppchenjäger freuen sich im Umfeld des "Black Friday" auf saftige Rabatte und Aktionen und zwar weit über den Freitag und den "Cyber Monday" hinaus. Längst haben die Marketingstrategen bei Media-Markt und Co. aus dem "Black Friday" eine ganze "Black-November"-Woche gemacht. Sie begann bereits am vergangenen Montag.

"Black Friday" und "Cyber Monday" Riesengeschäft für Online-Riesen

Das Ganze ist ein Riesengeschäft für Online-Händler wie Amazon und Elektronikriesen wie Apple, die viele Rabatte gewähren. Der Preisdruck ist auch für die deutschen Einzelhändler in den Fußgängerzonen groß. Denn durch die Corona-Pandemie verschiebt sich das Geschäft im Einzelhandel zunehmend Richtung Online.

Insgesamt 3,7 Milliarden Euro Umsatz erwartet der Handel in diesen Tagen in Deutschland. Damit wird der US-Import "Black Friday" auch hierzulande immer wichtiger. Dabei gibt es das Marketinginstrument in Deutschland noch gar nicht so lange. Apple war 2006 das erste Unternehmen, das zum "Black Friday" mit Rabatten warb. In größerem Rahmen findet der "Black Friday" in Deutschland erst seit 2013 statt.

Sorge beim Einzelhandel in Ingolstadt

Mit Sorge blickt der Ingolstädter Thomas Deiser auf den "Black Friday". Denn die Geschäfte in der Ingolstädter Innenstadt laufen schlecht. In diesem November besuchten 30 Prozent weniger Menschen die Ingolstädter Innenstadt und damit auch die dortigen Geschäfte. Thomas Deiser ist Inhaber eines Orthopädiegeschäfts und zudem Vorstand von "In City", dem Verein, der seit über 20 Jahren versucht, die Ingolstädter Innenstadt attraktiver und lebenswerter zu gestalten. Doch mit Corona schwinden die Möglichkeiten des hiesigen Einzelhandels, sich dem Online-Handel entgegenzustellen.

Zwar gibt es in Ingolstadt bereits seit dem ersten Lockdown eine Online-Plattform für den lokalen Einzelhandel namens "orderlocal.de", doch die Erfolge sind noch recht übersichtlich, so Deiser. Immerhin finden sich auf der Webseite mittlerweile 40 Gastronomen und 80 Einzelhändler, bei denen die Kunden bestellen und den Lieferservice in Anspruch nehmen können.

Corona-Einbußen im Einzelhandel bis zu 50 Prozent

Anders als in den vergangenen Jahren fallen dieses Jahr die klassischen Kundenaktionen aus, zum Beispiel das "Dämmer-Shopping". Der Weihnachtsmarkt wurde ebenfalls wegen Corona abgesagt. Gleiches gilt für das in Ingolstadt beliebte Schlittschuhlaufen in der Eisarena am Schloss. All diese Aktionen sind in der Vergangenheit bei den Konsumenten auf gute Resonanz gestoßen, doch nun lassen sie sich nicht mit den Corona-Schutzmaßnahmen vereinbaren.

Insgesamt drückt die Corona-Pandemie auf die Konsumfreude, zumindest in der Innenstadt. Das erfährt Deiser bei seinen Gesprächen mit anderen Einzelhandels-Kollegen. Gesamtzahlen für alle Innenstadtgeschäfte hat er nicht. Aber nach seiner Schätzung liegen die Einbußen zwischen 25 und 50 Prozent.

Konkrete Zahlen nennt er aber für sein eigenes Orthopädiefachgeschäft. Hier hat sich der Umsatz im Einzelhandelsbereich halbiert. Weniger dramatisch ist es im Bereich der Orthopädieschuhtechnik. Dort liegt das Minus "nur" bei zehn Prozent. Dennoch reagiert Deiser in seinem Orthopädiefachgeschäft nicht mit Rabattaktionen auf den "Black Friday". Ebenso hält es die Mehrheit der Innenstadtgeschäfte.

Auch Einzelhandel hat "Black Friday"-Timing im Blick

Eine eigene Antwort auf "Black Friday" und "Cyber Monday" geben dagegen viele inhabergeführte Textil-Läden, etwa das Xaver Mayr Modehaus. Der Familienbetrieb, der seit über 200 Jahren in der Fußgängerzone Bekleidung für alle Altersgruppen anbietet, spielt die Traditionskarte und pflegt seine langjährige Kundschaft. In einem Weihnachtsmailing hat das Modehaus 9.000 Stammkunden angeschrieben. Sie erhalten mehrere Couponmarken mit 10 Prozent Rabatt, die sie bis Weihnachten einlösen können. Zusätzlich verteilt Xaver Mayr über die Regionalzeitung noch 70.000 Rabatt-Gutscheine.

Auch wenn die Inhaber Elke und Franz Mayr betonen, dass sie sich nicht von der Rabattschlacht beeindrucken lassen, haben sie das Timing der anderen natürlich sehr genau im Blick. Ihr Weihnachtsmailing war deshalb schon vor dem "Black Friday" bei den Kunden. Dazu kommt: Auch jeder Kunde, der im Modehaus die Rabattaktion erwähnt, bekommt seine zehn Prozent.

MediaMarkt und Saturn sprechen von "Black November"

Auch für die Ingolstädter Elektronikriesen MediaMarkt und Saturn hat der "Black Friday" wie jedes Jahr eine hohe Relevanz. Eine Konzernsprecherin spricht allerdings vom "Black November" statt nur von einem reinen "Black Friday". In diesen Zeiten gehe es darum, Kundenströme zu entzerren und insbesondere die Frequenz in den stationären Märkten mit Blick auf den bestmöglichen Gesundheitsschutz "für unsere Kunden und unsere Mitarbeiter zu steuern."

Deswegen habe man die Schnäppchen-Aktionen auf den gesamten Monat ausgeweitet. In der aktuell laufenden "Black Friday"-Week gebe es bei MediaMarkt und Saturn jeweils über 40 Angebote aus verschiedenen Warengruppen.

Modekette H&M nimmt auch an "Black Friday" und "Cyber Monday" teil

Auch die in Ingolstadt vertretene Modekette H&M reagierte auf die Anfrage des Bayerischen Rundfunks.

"Events wie der 'Singles Day', 'Black Friday' und 'Cyber Monday' sind für uns und andere Einzelhändler wichtige Verkaufstage. … Auch dieses Jahr halten wir Aktionen für unsere Kundinnen und Kunden bereit. … Das Angebot wird das gesamte Wochenende gelten und ist selbstverständlich auch auf hm.com verfügbar." H&M

Bei der Frage nach der Entwicklung des Umsatzes verweist H&M pauschal auf den jüngsten Quartalsbericht. Demnach sank der weltweite Nettoumsatz der Modekette im dritten Quartal im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 19 Prozent auf knapp fünf Milliarden Euro.