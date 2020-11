"Black Friday"-Psychologie: Warum wir bei Schnäppchen zugreifen

Schnäppchenpreise, die am "Black Friday" und auch am "Cyber Monday" in nahezu jedem Laden angeboten werden, ziehen die Verbraucher magisch an. Dabei spielt die Qualität des Produktes eine untergeordnete Rolle. Vielmehr kommt es auf cleveres Marketing an, das unser Gehirn austrickst.

Schnäppchen verursachen weniger Schmerzen

Aus neurowissenschaftlicher Sicht verhält es sich folgendermaßen: hohe Preise führen bei den Kundinnen und Kunden in der Regel dazu, dass eine spezifische Gehirnregion – die Inselregion – aktiviert wird. Das passiert auch, wenn etwas gesehen wird, das unangenehm ist oder wenn wir Schmerzen empfinden. Marketingexperte Professor Dr. Peter Kenning von der Universität Düsseldorf erklärt dazu:

"Das heißt also: hohe Preise aktivieren im Gehirn dieses Schmerzzentrum und demzufolge führen dann Schnäppchen zu weniger Schmerzen und man bekommt trotzdem die entsprechende Ware und das ist dann aus Sicht der Kunden vorteilhaft." Prof. Dr. Peter Kenning, Wirtschaftswissenschaftler

Attraktives Produkt aktiviert Belohnungszentrum

Hinzu kommt: wer ein attraktives Produkt auch nur ansieht, aktiviert in seinem Gehirn ein Belohnungszentrum. Die endgültige Kaufentscheidung schließlich setzt sich zusammen aus Preisschmerz und Attraktivität des Produktes.

Bei einem perfekten Schnäppchen wird der zuvor hohe Preis dick durchgestrichen und daneben – ganz in rot – der neue, niedrigere Preis angegeben. Sehen die Verbraucher dieses verlockende Angebot bei einem Produkt, das sie ohnehin mehr oder weniger attraktiv finden, können sie sich oft nicht mehr zurückhalten - und es wird zugegriffen.