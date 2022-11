Black Friday: Abzocke bei Second-Hand-Plattformen

Der Trick ist so perfide, dass selbst vorsichtige Verbraucher darauf reinfallen können. Betrügerische Verkäufer bieten auf Second-Hand-Online-Plattformen begehrte Waren an – gerade jetzt auch am Black Friday. Und das zu einem günstigen Preis. Wenn der Kunde bestellt und natürlich auch bezahlt, weiß der Verkäufer dessen Name, Postadresse und Email.

Mit diesen Daten ordert der Betrüger dann die Ware bei einem richtigen Internethändler. Und so bekommt der Kunde tatsächlich das gewünschte Produkt. Allerdings mit einer erneuten Rechnung. Wenn der Kunde nicht aufpasst und im Falle des Falles schnell handelt, hat er am Ende zweimal für ein Produkt bezahlt.

Auf den Absender achten

Das Europäische Verbraucherzentrum rät, grundsätzlich eine Lieferung zu überprüfen, ob der Absender wirklich derjenige ist, bei dem man bestellt hat. Wenn nicht oder wenn eine zusätzliche Rechnung dabei ist, sollte sich der Betroffene umgehend an die Online-Plattform wenden. Auf keinen Fall sollte man dem Verkäufer bestätigen, dass man die Ware erhalten hat.

Die Verbraucherschützer empfehlen außerdem, Anzeige zu erstatten. Auch der Händler, der die Ware geschickt hat, sollte informiert werden. Denn wer nicht reagiert und die Ware behält, bekommt schnell Post von einem Inkassobüro.

Online am Black Friday: Weitere Tipps für Verbraucher