BKK Faber-Castell bleibt günstigste Krankenkasse in Bayern

Die Betriebskrankenkasse des Schreibwaren-Produzenten Faber-Castell ist seit dem Jahreswechsel die kostengünstigste Option für Kassenpatienten in Bayern. Die nur für den Freistaat geöffnete BKK Faber-Castell & Partner nimmt 15,25 Prozent vom Brutto-Einkommen ihrer Mitglieder.

Ein Durchschnitts-Verdiener mit 4.000 Euro im Monat zahlt also gemeinsam mit seinem Arbeitgeber 610 Euro als Kassenbeitrag. Damit liegt die nur in Bayern geöffnete BKK Faber Castell mit ihrem Beitragssatz etwas unter der günstigsten bundesweiten Kasse, der hkk – sie nimmt nach einer Beitragssatz-Anhebung 15,29 Prozent, das wären für einen Durchschnittsverdiener 1,60 Euro mehr als bei der BKK Faber-Castell.

Deutlicher Abstand

Die teuerste Kasse, die bundesweit geöffnete BKK24, verlangt weiter 17,1 Prozent vom Einkommen ihrer Mitglieder, das sind bei einem Durchschnittsverdiener mit 4.000 Euro brutto im Monat 684 Euro – also immerhin 74 Euro mehr als bei der BKK Faber-Castell.

Große Kassen mit ähnlichen Preisen

Die BKK24 ist allerdings vom Preis her ein Ausreißer nach oben. Viele große Kassen wie Techniker, AOK Bayern oder Barmer verlangen Beitragssätze zwischen 15,8 und 16,1 Prozent von ihren Mitgliedern. Hier bringt ein Kassenwechsel also keinen ganz so großen Preisvorteil. Als Ersparnis lassen sich für Normalverdiener und ihrer Arbeitgeber eher 20 bis 30 Euro im Monat erzielen.

Vor allem Gutverdiener profitieren

Weil bei gesetzlichen Kassen ein bestimmter Prozentsatz vom Einkommen fällig wird, ist die Ersparnis durch einen Kassenwechsel vor allem für Gutverdiener besonders hoch. Und auch die besonders preisgünstige BKK Faber Castell und Partner empfiehlt Interessenten, sie sollten nicht nur auf den Preis einer Krankenkasse schauen, sondern auch auf die Leistungen.