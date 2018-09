Bits & Pretzels: Internationale Gründermesse in München eröffnet

An den Messeständen im Internationalen Congress Center München stellen einhundert Start-ups ihre Projekte vor. Die meisten stammen aus Deutschland, aber es sind auch junge Firmen aus anderen europäischen Staaten und aus den USA dabei. Alle Teilnehmer liefern sich während der heute beginnenden Schau zudem in kurzen Präsentationen einen Wettbewerb um den Titel der interessantesten Neugründung.

Informationen für Start-ups

In Foren werden Themen, die speziell Gründer interessieren, behandelt. So erklären Finanzierungs-Fachleute, wie Firmenneulinge an Risikokapital herankommen, wie sie an die Börse gehen können, aber auch, wie sie eine Pleite überleben. Wirtschaftsexperten beschreiben, wie man sich den US-Markt erschließt oder wie sich allgemein eine Marke in stark umkämpften Märkten durchsetzen kann.

Münchner Start-up Proglove

Nicht zum ersten Mal dabei: Das Münchner Start-up Proglove. Es hat einen Handschuh entwickelt, der gleichzeitig als Scanner funktioniert. Dadurch können etwa Werker am Fließband prüfen, ob ein Bauteil das Richtige ist, und es auch gleich einbauen, in einem einzigen Arbeitsschritt. Das erspart den Unternehmen Zeit. Das Produkt entwickelte sich sehr erfolgreich. 2016 wurde der Handschuh auf dem Markt eingeführt. Heute hat die Firma 120 Mitarbeiter und 250 Kunden, darunter BMW, Audi und REWE.

Kontakt zu Kunden, Investoren und Mitarbeitern in spe

Für Geschäftsführer Thomas Kirchner ist es wichtig, auch in diesem Jahr wieder auf der Gründermesse vertreten zu sein. Zum einen erwartet er, dass für ihn wichtige Kunden aus dem Münchner Großraum anwesend sein werden und er so den Kontakt mit ihnen pflegen kann. Zum möchte er auch das Gespräch mit Investoren suchen, den Geld ist immer ein wichtiges Thema für ein junges Unternehmen. Aber er hofft auch darauf, hier als Arbeitgeber fündig zu werden:

"Wir wachsen sehr, sehr schnell, wir müssen auf dem Arbeitsmarkt mit BMW konkurrieren, wir wollen die besten Leute natürlich zu uns holen, dazu gehört, dass wir irgendwie ansprechbar sind, dass wir präsent sind, und dafür ist Bits & Pretzels perfekt." Thomas Kirchner, Geschäftsführer Workaround GmbH

Pretzels & Oktoberfest

Wie jedes Jahr nützt die Bits & Pretzels auch die Anziehung des Oktoberfests, um Teilnehmer zu gewinnen. Denn am dritten Tag sind die Pretzels dran. Dann verlagert sich die Messe auf die Wies´n.