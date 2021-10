Bitcoin: Rekordkurse durch neue Anlagemöglichkeit mit US-Fonds

Bis vor kurzem war es noch vergleichsweise aufwändig, in die Cyber-Devise zu investieren. Ein neuer US-Fonds eröffnet jetzt einer breiteren Schicht von Anlegern einen einfacheren Einstieg in den Bitcoin.

Neue Anlageprodukte machen Einstieg in Bitcoin einfacher

Nach Zulassung des ersten US-Indexfonds auf Bitcoin-Futures erreichte der Kurs am Mittwoch einen Rekordpreis von 66.000 Dollar, und gab dann gleich wieder deutlich nach. Mit dem Bito genannten und börsengehandelten ETF kann man auf Derivate wetten, die den künftigen Wert des Bitcoin wiedergeben sollen. Der Kauf eines Fonds-Anteils spiegelt so gesehen die Erwartung des Anlegers wieder, dass der Kurs steigt.

Viele Wetten auf den Bitcoin und andere Kryptos jetzt denkbar

Zuvor gab es solche Finanzprodukte bereits in Kanada, Asien oder auf freien, nicht regulierten Handelsplattformen im Internet. Dort bieten sich Anlegern viele - auch weniger seriöse - Varianten, um auf Bitcoin und andere Cyberdevisen zu setzen, ohne diese selbst kaufen zu müssen. Experten nennen das ein Kontrahenten-Risiko, wenn man bei Geldanlagen einem Betrug aufsitzen kann, wenn zum Beispiel eine Bank oder eine Handelsplattform im Internet einfach Pleite geht oder verschwindet.

Komplizierter als Erwerb von Wertpapieren

Das Kaufen von Kryptowährungen in Form echter Coins ist immer noch vergleichsweise kompliziert und mit einem normalen Wertpapierdepot nicht möglich. Man braucht dafür zum Beispiel eine Wallet und muss vor allem mehr Eigeninitiative entwickeln als beim üblichen Kauf von Aktien, Anleihen oder entsprechenden Fonds. Im Extremfall kann der Speicherort für ein Bitcoin-Wallet gehackt werden, was häufiger schon vorgekommen ist. Oder man kann sein Passwort für den Zugang zum Krypto schlicht vergessen und nicht mehr an die eigene Gelanlage herankommen. Unbestätigten Schätzungen zufolge sind mehr als ein Zehntel der Bitcoins aufgrund solcher Vorgänge für immer verlorengegangen.

Bitcoin und andere Kryptos sollen ganz normale Geldanlage werden

Die Börsenzulassung des US-Fonds soll den Handel einfacher und sicherer machen. Viele Privatanleger, die bisher Angst hatten, die Kursrally zu verpassen, drängen jetzt offenbar in den Markt. Im April kostete der Bitcoin schon einmal ähnlich viel wie heute, im Juli dann nur noch die Hälfte. Solche Rückschläge sind auch diesmal möglich. Aber mit einer wachsenden Zahl möglicher Bitcoin-Anleger kommt es naturgemäß zu einem Kursanstieg.

Diese Beobachtung hat es an Rohstoffmärkten und auch bei Lebensmitteln schon gegeben. Als die Grenzen für Terminkontrakte an den Rohstoffbörsen fielen, stiegen viele Banken und Anleger in den Markt für Reis, Mais und Weizen ein. Allein dadurch, dass man diese Grundnahrungsmittel unbegrenzt kaufen konnte, hatte sich deren Preis offenbar automatisch verteuert. Ein solches Phänomen könnte nun auch den Kryptowährungen bevorstehen.

US-Börsenaufsicht SEC lehnte Handel mit Bitcoin-Anlagen bisher ab

Dem Start des ersten Bitcoin-ETF Bito im US-Börsenhandel kommt auch eine symbolische Bedeutung zu. Bisher lehnte es die amerikanische Börsenaufsicht SEC immer ab, Fonds mit einem Bezug zu Kryptowährungen zuzulassen. Auch US-Banken dürfen nach anfänglichen Verboten ihren Kunden inzwischen Krypto-Produkte als Geldanlage anbieten. Die US-Notenbank Federal Reserve bleibt aber wie die EZB und andere weiter auf Distanz zu den Cyberwährungen und sieht darin nur eine hoch spekulative Anlageklasse, der wesentliche Merkmale einer echten Währung weiterhin fehlten.

Starke Schwankungen bringen Kryptowährungen in Misskredit

Als Argument wird dabei immer angeführt, dass Bitcoin und Co. zu starken Kursschwankungen unterliegen, um als echte Währungen zu gelten. So hat auch der Bito-Fonds in seiner ersten Woche bereits extreme Schwankungen erlebt, weil der Kurs des Bitcoin in wenigen Tagen um rund ein Zehntel rauf- und runterging. Am Ende dürfe es sich eher um eine spekulative Anlageklasse als um eine stabile Währung handeln. So haben Microsoft und später auch Tesla es nach anfänglichen Versuchen schnell wieder aufgeben, für ihre Produkte den Bitcoin als Zahlungsmittel zu akzeptieren.