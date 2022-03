Bitcoin & Co: Russland ausgrenzen möglich, aber nicht alle dafür

Nach dem Einmarsch russischer Truppen in der Ukraine haben Kryptowährungen zunächst im Wert zugelegt. Börsianer führen das auf das gestiegene Interesse russischer Anleger zurück, die damit Handelssanktionen umgehen wollen. Allerdings haben die westlichen Staaten Kryptowerte wie Bitcoin und Ether bereits ins Visier genommen. Technisch gesehen sind Sanktionen relativ einfach.

Kryptowährungen in den USA schon weitgehend reguliert

Um dem Rubel-Verfall zu begegnen, könnten einige Russen versuchen, ihre Landeswährung in Bitcoin zu tauschen. Bis vor wenigen Wochen wäre für sie eine Plattform wie Banxa noch die richtige Adresse gewesen. Dort lassen sich viele Währungen in Kryptos tauschen und umgekehrt. Doch Banxa-Chef und Gründer Domenic Carosa akzeptiert keine russischen Kunden mehr. Sie würden bei der Registrierung scheitern und der Überprüfung ihrer Ausweispapiere. Solche Kontrollen seien inzwischen üblich, weil sie nach amerikanischem Recht erforderlich sind. Es sei ein weit verbreiteter Irrtum, dass Kryptowährungen immer noch unreguliert seien.

Jede Transaktion mit Cyberwährungen lasse sich für immer nachverfolgen, deshalb seien sie für Flucht- und Schwarzgeld inzwischen ungeeignet. Für entscheidend hält Carosa, dass große Kryptobörsen wie Binance und Coinbase bei den Sanktionen mitmachen. Um besser handeln zu können, haben die meisten Anleger ihre Private Keys, also den Zugang zu ihren Wallets genannten Depots, dort hinterlegt. Mit der Sperrung dieser Daten ließen sich auch die meisten Bitcoins der Russen jetzt einfrieren.

Kryptobörsen Binance und Coinbase wollen Russen nicht ausschließen

Aufgefordert von der ukrainischen Regierung, den Handel von Russen auf ihren Kryptobörsen zu stoppen, reagierten Binance und Coinbase mit Ablehnung. Marktführer Binance befürchtet, sich mit einem solchen Schritt das eigene Geschäftsmodell zu zerstören. Kunden den Zugang zu ihren Kryptovermögen zu verwehren, würde dem Grund, dass es Krypto gibt, zuwiderlaufen, hieß es von Binance auf CNBC. Auch Coinbase lehnte eine einseitige und vollständige Sperre für Russland ab. Das würde Bürger bestrafen, die gerade eine historische Destabilisierung ihrer Währung erlebten. So bleibt es vorerst bei den bisher beschlossenen Sanktionen.

Die wenigsten Anleger von Bitcoin und Co besitzen wie in den Anfängen heute noch private Wallets und kontrollieren damit selbst ihren Private Key. Der besteht aus einem Passwort, mit dem sich ein Bitcoin-Guthaben öffnen lässt, dass auf einer Computer-Festplatte oder einem Daten-Stick lagert. Das Risiko: Wenn der physische Datenträger kaputt geht oder das Passwort vergessen wird, sind die Coins für immer weg. Außerdem ist es umständlich, solche Guthaben für den Handel zu aktivieren. Spätestens dann unterliegt der Anleger aber einer Registrierungspflicht bei einer Plattform.

Sanktionieren von Coins bestimmter Personen möglich

Im Private Key sind die Datenbestände der Kryptowährung einer bestimmten Person zugewiesen. Wenn es sich dabei um einen russischen Oligarchen handelt, einen Mafia-Boss oder gesuchten Waffenhändler, besteht die Möglichkeit einer Sperrung mit einer sogenannten Red Flag. Wenn eine gesperrte Wallet an einem Handelsplatz wie einer Kryptobörse oder einer Plattform wie Banxa auftaucht, um Guthaben gegen Dollar zu tauschen, ist sie blockiert.

Damit Bitcoin als Kryptowährung überhaupt funktioniert, müssen alle Transaktionen stets in der Blockchain genannten Datenkette verzeichnet werden, die unlösbar mit dem Coin verbunden ist. Das ermöglichte es US-Behörden schon häufiger „infizierte“ Coins, die für kriminelle Geschäfte genutzt wurden, zur Aufklärung von Verbrechen zu verwenden. In einem Fall drohten Erpresser, eine Ölpipeline zu blockieren und wollten ein Lösegeld in Bitcoin. Unmittelbar nach der Zahlung, wusste die Polizei sofort, um wen es sich handelte.

Anonymität gibt es nicht mehr bei Cybergeld

Anders als in den ersten Tagen ermöglichen Kryptowährungen heute keine Anonymität mehr, weil ihre Verwendung immer nachvollziehbar ist und viele Schnittstellen inzwischen der Regulierung durch Finanzbehörden unterliegen. Die digitalen Spuren, die sie hinterlassen, ermöglichen Nachforschungen für eine unbegrenzte Zeit.

Vor allem für Finanzdienstleister, die ihre Lizenz behalten und spätere Sanktionszahlungen vermeiden wollen, kommen daher illegale Geschäfte mit Kryptogeld kaum noch in Frage. Domenic Carosa von Banxa glaubt, dass wir bereits an einem Punkt sind, wo sich Sanktionen für Russland außer mit Goldbarren und Bargeld in Dollar kaum noch umgehen lassen.