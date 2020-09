Biotechnologie – woher kommt das Geld?

Börse New York bevorzugt

In Deutschland hat es allerdings schon seit Jahren keinen solchen Börsengang mehr gegeben. Lieber gehen deutsche Biotechs an die US-Börsen - so wie gerader erst Curevac. Für einige bayerische Biotechnologie-Unternehmen ist der Erfolg der Tübinger Curevac ein Weckruf; sie sind ebenfalls bereit, den Sprung nach New York zu wagen. Dieser Börsenplatz verspricht risikofreudige Investoren, kompetente Analysten und vor allem die Mitgliedschaft in einem prominenten Biotech-Index; das ist die Voraussetzung, damit Indexfonds zugreifen.

Namhafte bayerische Firmen sind schon an der Wall Street notiert

Micromet aus Martinsried war so erfolgreich in den USA, dass die Firma recht schnell komplett vom US-Riesen Amgen übernommen wurde. Pieris aus Freising und Immunic aus Gräfelfing sind ebenfalls schon drüben, genau wie Morphosys. Für andere, wie Sirion Biotech aus Martinsried, ist die US-Computerbörse Nasdaq eine Option, um künftiges Wachstum zu finanzieren.

Bislang engagierte sich eine Tochter der LfA Förderbank Bayern, die „Bayern Kapital“ bei Sirion; neu dazugekommen ist jetzt ein Wachstumsfonds als Geldgeber. Doch egal, ob öffentliches Geld oder Fondskapital: Irgendwann wollen sich diese Investoren ihren Einstieg versilbern lassen. Und das geht derzeit offenbar am besten in New York.