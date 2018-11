Bioplastik – ein neues Verfahren für Umwelt und Image

Schätzungen zufolge dürfte die Jahresproduktion von Bioplastik bis 2021 auf 6,1 Millionen Tonnen steigen. Das sind zwar nur knapp zwei Prozent des normalen Plastiks, aber die Nachfrage steigt.

Auch in Bayern wird daran geforscht, nachhaltiges Bioplastik herzustellen. Zum Beispiel am Fraunhofer Institut in Würzburg, an der Uni Bayreuth, der TU München oder auch in Nürnberg.

Seit etwa einem Jahr füttert Stephanie Stute von der Technischen Hochschule Nürnberg ihre Bakterien mit Roh-Glycerin. Roh-Glycerin ist ein billiges Abfallprodukt aus der Bio-Dieselherstellung und dient ihr als Nährstoff zur Herstellung von Bioplastik.

"Wenn der Prozess gelaufen ist, erhalten wir hier durch das Bakterienwachstum diese cremig weiße Flüssigkeit. Darin sind die Zellen enthalten und durch Extrahieren erhalten wir dann dieses Pulver." Professor Stephanie Stute von der TH Nürnberg

Tüten, Folien und Einweg-Geschirr

Aus dieser Poly-Buttersäure – kurz PHB – lässt sich dann biologisch abbaubares Verpackungsmaterial wie Tüten oder Folien, aber auch Einweg-Geschirr herstellen.

Das Problem derzeit: PHB ist in der Herstellung noch etwa fünf Mal so teuer wie herkömmliches Standard-Plastik.

"Mit einem deutlich wirtschaftlicheren Verfahren könnte sich hier schnell auch eine Umstellung auf die Bio-Polymere ergeben. Das ist das Hauptziel." Stephanie Stute

Das Problem mit den Kosten

Die derzeitige Produktivität im Herstellungsverfahren soll deutlich verbessert werden, so dass eine industrielle Massenfertigung möglich wird. Bis dahin dürften noch einige Jahre vergehen.

Nur wenn Verpackungen aus Bioplastik annähernd so billig produziert werden können wie gewöhnliche Plastikverpackungen, habe sie am Markt tatsächlich eine Chance.