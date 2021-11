Biofutter für Hunde – muss das sein?

Seit 15 Jahren produziert Erich Herrmann Hunde- und Katzenfutter aus Biofleisch. Angefangen hat er in seiner Garage mit einem Kochtopf. Mittlerweile hat Erich Hermann über 50 Mitarbeitende an zwei Standorten im Landkreis Ebersberg und seine Firma produziert mehrere tausend Dosen am Tag. Das Fleisch, das er verarbeitet, stammt ausschließlich von Biohöfen. "Die Haltung der Nutztiere stand an oberster Stelle, aber der positive Nebeneffekt ist auch eine bessere Qualität des Produktes insgesamt“, erklärt Geschäftsführer Hermann.