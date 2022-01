Bioanteil im Sprit erhöht die Preise

Es gibt viele Gründe, warum Tanken teurer geworden ist. Da ist zum einen der gestiegene Ölpreis oder die höhere CO2-Abgabe. Seit 1. Januar gibt es noch einen Grund: die Biokraftstoffe der zweiten Generation, die Benzin und Diesel beigemischt werden müssen.

Nachhaltige Kraftstoffe sind teurer

Nachhaltige Kraftstoffe, die der Natur wenig schaden, sind teurer und sollen seit Januar zu mindestens sieben Prozent den Autotank füllen. Bis 2030 sollen es 25 Prozent sein. Doch Biokraftstoffe haben auch Nachteile.

Beim Biokraftstoff der ersten Generation wurde Ethanol aus Zucker und Stärke oder Biodiesel aus pflanzlichen Ölen und tierischen Fetten gewonnen. Darunter auch Palmöl, für dessen Anbau immense Urwaldflächen abgeholzt wurden. Die zusätzliche Flächennutzung durch den Anbau von Pflanzen für Biokraftstoffe, verursachte in manchen Regionen auch eine Verteuerung der Nahrungsmittel. Es gab die Konkurrenz von Tank und Teller.

Neue Biokraftstoffe sind knapp

Bei der zweiten Generation, die nun vermehrt in den Tank soll, handelt es sich um Biomasse wie Blätter, Schalen, Halme oder Baumstämme. Die sind schwieriger zu verarbeiten, weshalb laut Shell bislang noch zu wenig Kraftstoff davon verfügbar ist. Tankstellenbetreiber riskieren deshalb Strafzahlungen an den Staat für den fehlenden Bioanteil an den neuen Rohstoffen.

Mehrkosten werden auf Verbraucher abgewälzt

Die Mehrkosten für Bußgelder werden auf die Preise an den Zapfsäulen umgelegt. Die Branche fordert eine Übergangsfrist von zwei bis drei Jahren, um Kapazitäten für die Herstellung der neuartigen Komponenten aufzubauen. In der Zwischenzeit könnte man Rohstoffe wie Rapsöl nehmen, die leicht verfügbar sind.