Bildungskarenz: Auszeit vom Job, um sich weiterzubilden

Eine Auszeit vom Job, um sich in dieser Zeit fortzubilden. Die sogenannte "Bildungskarenz" gibt es in Österreich schon lange und wird gut angenommen. Beschäftigte, die mehr als sieben Arbeitsmonate in einem Angestelltenverhältnis stehen, können bis zu einem Jahr eine Auszeit von ihrem Job nehmen - unter "Entfall des Arbeitsentgeltes", wie es auf der behördenübergreifende Plattform oesterreich.gv.at heißt.

Gehalt gibt es in dieser Zeit keines, dafür aber ein Weiterbildungsgeld in der Höhe des Arbeitslosengeldes, also 55 Prozent vom letzten Gehalt.

Bildungskarenz: Zeit für Fort- und Weiterbildung

Der 41-jährige Österreicher Dieter Breitwieser-Ebster ist ausgebildeter Sozialarbeiter und hat gerade zwölf Monate Auszeit vom Job hinter sich. Im vergangenen Jahr hat er stattdessen 20 Stunden pro Woche einen Englischkurs belegt.

Nicht immer steht allerdings die fachliche Qualifikation im Vordergrund. Das war auch bei Breitwieser-Ebster nicht anders. "Ein Grund, warum ich in Bildungskarenz gegangen bin, ist Gesundheitsprävention." Er arbeite in einem Bereich, in dem er sehr viel mit Menschen zu tun habe, deren Geschichten "oft recht wild" sein könnten. Das könne psychisch belastend sein.

Auszeit vom Job für den Job?

Außerdem hat Breitwieser-Ebster seine Karenz genutzt, um sich ehrenamtlich zu engagieren. Er hat den Verein "Papa Info" mitgegründet, der sich für gleichberechtigte Elternschaft stark macht. Gedacht ist die Bildungskarenz eigentlich für andere Dinge - Beschäftigte auf veränderte Ansprüche am Arbeitsmarkt vorzubereiten, etwa auf den Strukturwandel hin zu grünen Technologien.

Dennoch ist Dieter Breitwieser-Ebster kein Einzelfall. Die größte Gruppe der zuletzt gut 13.000 Menschen in Bildungskarenz kommt aus dem Gesundheits- und Sozialbereich. Besonders passgenau ist die Bildungskarenz also nicht, sagt die Ökonomin Ulrike Famira-Mühlberger vom österreichischen Institut für Wirtschaftsforschung.

Trotzdem gebe es Vorteile, gerade für die sozialen Berufe, erklärt Famira-Mühlberger: "Ich nenne Ihnen ein Beispiel: Eine Bekannte von mir arbeitet in einem Frauenhaus, und sie sagt, hätte sie diese Möglichkeit nicht, dass sie alle fünf Jahre ein halbes Jahr Bildungskarenz macht, würde sie diesen Job nicht mehr machen. Und das muss man dann auch sozusagen auf die Waagschale legen, ob man sich das leisten will."

Kita-Mangel: Von der Elternzeit direkt in die Job-Auszeit

Die österreichische Ökonomin untersucht aktuell in einer Studie für das österreichische Arbeitsministerium, wie sich die Bildungskarenz auf den Arbeitsmarkt und die einzelnen Beschäftigten auswirkt. Und ob es bessere Instrumente für die verschiedenen Motive der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer gibt.

Zum Beispiel kommt etwa ein Drittel der Menschen in Bildungskarenz nahtlos aus der Elternzeit. Vielleicht ein Hinweis, dass gerade im ländlichen Raum Kita-Plätze fehlen. Und: Bisher nehmen vor allem Menschen die Möglichkeit auf Weiterbildung in Anspruch, die einen hohen Bildungsgrad haben. Mehr als die Hälfte hat mindestens Abitur. Ein Problem.

"Weil wir wissen ja gleichzeitig, dass es vor allem schlecht Ausgebildete sind, die diesen Wechsel durch die Strukturverschiebungen nicht schaffen, die stärker von Arbeitslosigkeit betroffen sind. Und eigentlich sollte man das Instrument in die Richtung stärken, dass man das besser verteilt." Ulrike Famira-Mühlberger, Ökonomin

Auszeit, Weiterbildung, Job-Karenzzeit: Was hilft wem?

Die bisherigen Unschärfen sind auch dem österreichischen Arbeitsmarktservice AMS bekannt, der die Bildungskarenz bewilligt und abwickelt. Marius Wilk leitet dort das Büro des Vorstands. Weiterbildung über die erste Ausbildung hinaus findet er richtig und wichtig, um diese Themen nicht nur schwerpunktmäßig der Jugend vorzubehalten. Die Frage sei eher, welche Instrumente dafür in Frage kämen und wie diese ausgestaltet werden könnten.

Wie es in Österreich mit der Bildungskarenz weitergeht, könnte sich nach der Studie entscheiden, die frühestens im Herbst erscheint. Der Bildungskarenzler Dieter Breitwieser-Ebster würde sich eine Entkopplung der Auszeit vom Leistungsgedanken wünschen. Für die Gesellschaft und fürs Gemeinwohl habe es einen positiven Effekt, "wenn Menschen sich Pausen gönnen, wenn sie mit neuen Ideen und mit neuen Kräften (...) wieder zurückkommen in eine Arbeitswelt". Das Beste an seiner Bildungszeit sei die Zeit gewesen, die er für seine Familie und sein Ehrenamt hatte.

Bildungskarenz ein Modell für Deutschland?

Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD) will nach österreichischem Vorbild auch in Deutschland Beschäftigten eine Auszeit ermöglichen, um sich bezahlt weiterbilden zu können.

Der Gesetzentwurf solle in den kommenden Wochen im Bundeskabinett beraten und auf den Weg gebracht werden. Angesichts des Fachkräftemangels eröffne das Gesetz Beschäftigten zusätzliche Chancen, betonte der Arbeitsminister. Über Mittel der Bundesagentur für Arbeit würde dabei der Unterhalt sichergestellt, "und zwar auf Höhe des Arbeitslosengeldes, also 60 Prozent für Alleinstehende, 67 Prozent mit Kind", so Heil.

(Weiterbildungs-)Grenzen innerhalb Deutschlands überwinden

Außerdem sieht das Weiterbildungsgesetz laut Heil eine Ausbildungsgarantie für junge Menschen vor. Um Schulabgänger in Ausbildung zu vermitteln, sollen auch Fahrten übernommen werden. "Wenn jemand beispielsweise im nördlichen Ruhrgebiet keine Ausbildungsstelle findet, aber es in Köln die Möglichkeit gibt, ein Praktikum zur Berufsorientierung zu absolvieren, dann unterstützen wir das durch Übernahme von Unterkunfts- und Mobilitätskosten", kündigte Heil an. Bei Azubis würden Kosten für Familienheimfahrten übernommen.