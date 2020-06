Bilanzskandal: Wirecard meldet Insolvenz an

Der Vorstand der Wirecard AG will beim Amtsgericht München einen Insolvenzantrag stellen, wie der Zahlungsdienstleister mitteilte. Dem Konzern aus Aschheim bei München drohen Zahlungsunfähigkeit und Überschuldung.

Noch geprüft werde, ob auch für Tochtergesellschaften der Gruppe Insolvenzanträge gestellt werden müssen, heißt es. So gibt es zum Beispiel eine britische Tochter, die Wirecard Card Solutions.

Es ist das erste Mal in der mehr als 30-jährigen Geschichte des Leitindex Dax, dass ein Dax-Mitglied kollabiert. Erst 2018 hatte Wirecard die Commerzbank in dem Aktienindex verdrängt.

Banken von Wirecard haben ihr Geld noch nicht zurückverlangt

Bislang hatten sich die 15 kreditgebende Banken ruhig verhalten. Eine gemeinsame Beratungsfirma dieser Gläubigerbanken hatte in den vergangenen Tagen vertieften Zugang zu wichtigen Daten und Dokumenten. Offenbar war das Urteil negativ. Den Banken drohen nun zwar hohe Abschreibungen. Aber sie könnten versuchen, im Zuge des Insolvenzverfahrens einen Teil davon zurückzubekommen.

Offen ist noch das Vorgehen bei der Wirecard Bank

Wirecard hatte sich vorausschauend schon vor Jahren eine Banklizenz besorgt. Die Wirecard Bank ist Kooperationspartner vieler junger Finanzfirmen, die selbst über keine Lizenz verfügen. Diese Bank ist auch im Zahlungsverkehr aktiv, sie gibt Karten heraus, und sie bietet für Privatkunden ein Konto an. Sollte auch die Wirecard Bank pleite gehen, müsste der Einlagensicherungsfonds der privaten Banken einspringen.

Verhalten der Kunden von Wirecard noch offen

Viele prominente Firmenkunden von Wirecard wollten sich bislang nicht zu den weiteren Geschäftsbeziehungen äußern. Eine zentrale Frage dürfte sein, ob der Zahlungsabwickler die Lizenzen von Visa und Mastercard behalten kann.

1,9 Milliarden Euro fehlen in der Bilanz

Wirecard hatte früher bereits mitgeteilt, dass 1,9 Milliarden Euro, die das Unternehmen auf Treuhänderkonten verbucht hatte, "mit überwiegender Wahrscheinlichkeit" nicht existieren. Deswegen prüft der Konzern die nachträgliche Korrektur seiner Bilanzen: "Mögliche Auswirkungen auf die Jahresabschlüsse vorangegangener Geschäftsjahre können nicht ausgeschlossen werden", hieß es.

Staatsanwaltschaft prüft auf verschiedene Vergehen

Wirecard ist deshalb auch im Fokus der Strafverfolgungsbehörden. "Wir prüfen alle in Betracht kommenden Straftaten", hatte eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft München I am Montag angekündigt. Bei der Behörde läuft bereits ein Ermittlungsverfahren gegen den Ende voriger Woche zurückgetretenen ehemaligen Vorstandsvorsitzenden Markus Braun und drei weitere Manager der Wirecard-Spitze wegen des Verdachts der Falschinformation von Anlegern in zwei Börsen-Pflichtmitteilungen.

Im Zentrum des Bilanzskandals stehen der ehemalige Wirecard-Finanzchef in Südostasien und ein Treuhänder, der bis Ende 2019 für Wirecard aktiv war und das - wie sich nun herausgestellt hat - in großen Teilen wahrscheinlich gar nicht existente Geschäft mit den Drittpartnern betreute.

Kein schneller Rauswurf aus dem Dax

Auch nach dem Insolvenzantrag droht dem Zahlungsabwickler wohl kein schneller Dax-Abschied. Nur im Falle einer Abwicklung oder einer Abweisung des Antrag auf Eröffnung des Insolvenzverfahrens mangels Masse muss ein Unternehmen laut den Regeln der Deutschen Börse aus einem Auswahlindex "umgehend" herausgenommen werden.

Dass die Börse ein Sanktionsverfahren prüft, hat ebenfalls keine direkte Auswirkung auf die Dax-Mitgliedschaft. Und so schnell wird einem Unternehmen auch die Mitgliedschaft im Prime Standard, der wegen umfangreicher Transparenzvorschriften eine hohe Qualität garantieren soll, nicht entzogen.

Als Nachfolger beim aktuell indes so gut wie sicheren Abschied bei der regulären Indexüberprüfung im September gelten der Online-Essenslieferant Delivery Hero und der Aromen- und Duftstoffhersteller Symrise.