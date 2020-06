Bilanzskandal bei Wirecard: CEO Markus Braun tritt zurück

Die Meldungen um den Zahlungsanbieter Wirecard aus Aschheim bei München überschlagen sich. Nun verliert das Unternehmen auch noch seinen Vorstandsvorsitzenden. Markus Braun trat mit sofortiger Wirkung als dem Vorstand zurück, melden Agenturen.

Banken dementieren Wirecard als Kunden

Am Vormittag hatten zwei philippinische Banken dementiert, dass der deutsche Dax-Konzern Kunde bei ihnen sei.

"Das Dokument, in dem die Existenz eines Wirecard-Kontos bei BDO behauptet wird, ist ein manipuliertes Dokument, das gefälschte Unterschriften von Bankangestellten trägt", hieß es in der Stellungnahme der philippinischen Bank NDO Unibank. Das Geldunternehmen hat den Fall nach eigenen Aussagen der Zentralbank der Philippinen gemeldet.

Auch die Bank oft the Philippine Island (BPI) erklärte, dass die Dokumente, die externe Prüfer von Wirecard vorgelegt hätten, gefälscht seien.

Treuhandkonten bei philippinischen Banken

Die beiden Banken stehen im Mittelpunkt des Bilanz-Skandals bei Wirecard. Bisher hieß es, dass sie für Wirecard Treuhandkonten mit einem Guthaben von insgesamt 1,9 Milliarden Euro verwalten. Wirtschaftsprüfer von EY konnten die Existenz dieser Konten aber nicht nachweisen und hatten Wirecard gestern das Testat für die Jahresbilanz verweigert. Deswegen hatte der Zahlungsanbieter gestern seine Bilanz für 2019 erneut absagen müssen.

Wirecard sieht sich selbst als mögliches Betrugsopfer. "Es kann derzeit nicht ausgeschlossen werden, dass die Wirecard AG in einem Betrugsfall erheblichen Ausmaßes zum Geschädigten geworden ist", sagte der ehemalige Vorstandschef Markus Braun in einem Video, das in der Nacht zu Freitag online gestellt wurde.

Aktie stürzt ins Bodenlose

Getrieben von Pleiteängsten setzte sich der rasante Verfall der Wirecard-Aktie an der Frankfurter Börse fort. Die Papiere verloren am Freitagvormittag erneut fast die Hälfte ihres Werts und notierten nur noch bei circa 20 Euro - am Mittwochabend war eine Wirecard-Aktie noch über 100 Euro wert gewesen.

Darüber hinaus droht dem Unternehmen der Verlust von Milliardenkrediten. Wenn Wirecard an diesem Freitag keinen von Wirtschaftsprüfern testierten Jahres- und Konzernabschluss vorlegt, könnten Kredite von etwa zwei Milliarden Euro gekündigt werden. Das hatte der Konzern am Donnerstag bekannt gegeben.