Bilanz Musterfeststellungsklage

Es ist einer der größten Industrie-Skandale der Nachkriegsgeschichte: VW hatte im September 2015 Manipulationen an Dieselmotoren einräumen müssen. Wer vom Abgasskandal betroffen ist, kann sich seit Ende November einer Verbraucherklage gegen VW anschließen- bereits 212.000 Autokäufer sich bereits in das Klageregister eingetragen – mindestens 50 müssen es sein, damit eine Klage zugelassen wird. Viel Zeit bleibt aber nicht mehr, denn die Verjährungsfrist läuft bald ab.Vor vier Jahren hat Bernhard Lusteck einen VW Tiguan mit Abgasnorm Euro 5 gekauft: Dann kam der Dieselskandal. Auch in seinem Auto, eine illegale Software:

„Ich fühle mich verarscht, ganz knallhart verarscht und betrogen.“ Bernhard Lusteck, VW Kunde

VW privat auf Schadenersatz zu verklagen, war dem Rentner zu riskant - Zu viele Kosten, zu viel Zeitaufwand.Er hat sich deshalb der sogenannten Musterfeststellungsklage angeschlossen - auf der Seite des Bundesjustizamts. Das Prozessrisiko tragen Verbraucherzentralen und der ADAC. Der rät, sich noch in diesem Jahr ins Klageregister einzutragen. Am 31. Dezember laufe für einen Großteil der Geschädigten die Verjährungsfrist aus.

„Mit der Musterfeststellungsklage ist kein großer Aufwand verbunden und überhaupt keine Kosten. Man investiert 5 Minuten Zeit, um sich im Internet anzumelden und kann dann erst mal abwarten, bis ein Endurteil gesprochen wird.“ Markus Schäpe, ADAC

Ob das eigene Fahrzeug betroffen ist, lässt sich unter Eingabe der Fahrzeug-ID auf den Internetseiten der Hersteller nachprüfen. Grundsätzlich können alle Käufer von Autos der Marken VW, Audi, Seat und Skoda mit Dieselmotoren des Typs EA189 klagen - allerdings nur, wenn das Kraftfahrtbundesamt das Auto wegen der illegalen Software zurückgerufen hat. Die Sammelklage ist aber nur der erste Schritt, bei dem das Gericht klärt, ob überhaupt Anspruch besteht. Bernhard Lusteck würde dann auch den zweiten Schritt gehen und individuell klagen.Bis dahin dauert es aber mindestens noch zwei Jahre.