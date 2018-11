Bilanz beim Banken-Stresstest

Hans-Peter Burghof, Professor am Lehrstuhl für Bankwirtschaft und Finanzdienstleistungen in Stuttgart: Das ist durchaus umstritten. Er sagt, wie die Kapital-Situation einer Bank sich verändern würde, wenn bestimmte Szenarien eintreten. Das Problem ist nur: Welches Szenario wählen wir aus? Warum wählen wir dieses aus und kein anderes? Da ist enorm viel Freiheit drin, was man genau erreichen möchte. Und wenn man den aktuellen Test betrachtet, da wird für Italien Sechs-Komma-Irgendwas Konjunktureinbruch angenommen und für Deutschland 9,7 – nicht etwa mit der Begründung, dass in Deutschland mit einem größeren Konjunktureinbruch zu rechnen ist, sondern einfach mit der Begründung, die deutschen Banken könnten das schon aushalten. Da habe ich gewisse Zweifel, ob das die richtige Politik ist.