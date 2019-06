BGH-Urteil: Banken dürfen Extra-Gebühr kassieren

Zwei Euro fürs Abheben oder Einzahlen am Schalter? Ob Bankkunden so etwas akzeptieren müssen, hat jetzt der Bundesgerichtshof in Karlsruhe entschieden. Geklagt hat die Zentrale zur Bekämpfung unlauteren Wettbewerbs, nach dem Hinweis eines verärgerten Kunden.

Einzahlen und Abheben am Schalter kostet

Ausgangspunkt ist ein Fall aus der schwäbischen Stadt Günzburg. Dort verlangt die Sparkasse je nach Kontomodell für das Einzahlen und Abheben am Schalter eine Extra-Gebühr zwischen einem und zwei Euro – zusätzlich zum Grundpreis. Der beinhaltet nämlich nur Transaktionen am Geldautomaten. Ein Vorteil gegenüber anderen Geldinstituten, findet die Wettbewerbszentrale. Sie hatte die Sparkasse deshalb verklagt. Vor den bayerischen Gerichten hatten die Wettbewerbsschützer keinen Erfolg: Das Oberlandesgericht (OLG) hatte die Klage abgewiesen.

BGH-Urteile aus den 90ern aufgehoben

In den 90er-Jahren sagte Karlsruhe zu diesem Thema: Eine Extragebühr fürs Abheben am Schalter ist nur dann zulässig, wenn fünf Transaktionen im Monat kostenlos möglich sind. Die Rechtslage hat sich nun aber geändert.

Gebühren nur so hoch wie tatsächliche Kosten der Bank

Der BGH hat entschieden: Banken und Sparkassen dürfen fürs Abheben und Einzahlen am Schalter grundsätzlich eine Extra-Gebühr kassieren. Diese darf aber nur so hoch sein wie die tatsächlich entstandenen Kosten.

OLG in München muss neu verhandeln

Das Oberlandesgericht (OLG) München muss eine Klage der Wettbewerbszentrale gegen die Sparkasse im schwäbischen Günzburg jetzt trotzdem in Teilen neu verhandeln. Die Münchner Richter haben nun zu klären, ob die Sparkasse mit diesen Gebühren tatsächlich nur ihre Kosten deckt. Dass von einigen Kunden ein Euro und von anderen zwei verlangt werden, könnte dagegen sprechen, sagte der Vorsitzende Richter Jürgen Ellenberger. Ist die Gebühr zu hoch, wäre die Klausel im Preisverzeichnis unwirksam und Kundinnen und Kunden könnten ihr Geld zurückfordern.