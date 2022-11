BGH streicht alle Kontoführungsgebühren bei Bausparverträgen

Wer einen Bausparvertrag abgeschlossen hat, darf nicht für die Führung des dazugehörenden Kontos zur Kasse gebeten werden. Das hat der Bundesgerichtshof (BGH) entschieden. Bausparkassen dürfen künftig also keine pauschale Gebühr mehr dafür verlangen – weder in der Ansparphase noch in der Darlehensphase des Bausparvertrages.

BGH: Gebühr benachteiligt Verbraucher unangemessen

Eine solche Jahresgebühr benachteilige den Bausparer unangemessen, heißt es beim BGH. Denn damit würde eine Art Verwaltungsgebühr erhoben, was nicht zulässig ist, denn die Kosten für die Verwaltung des Kontos müssen von der Bausparkasse selber getragen werden.

Die Erhebung einer Jahresgebühr weiche von wesentlichen Grundgedanken der gesetzlichen Regelung ab, erklärten die Richter. Sie sei auch nicht durch Vorteile für die Bausparer gerechtfertigt: Diese müssten in der Sparphase bereits akzeptieren, dass die Bausparkasse vergleichsweise niedrige Guthabenzinsen zahle. Außerdem müssten sie bei Vertragsabschluss eine Gebühr begleichen.

Der BGH erklärte dazu, dass die Hauptleistung einer Bausparkasse in der Ansparphase im Zahlen von Zinsen auf das angesparte Kapital bestehe sowie daraus, den Kunden einen Anspruch auf ein Darlehen zu verschaffen – nicht aus Verwaltungstätigkeiten.

Verbraucherzentralen hatten Bausparkasse BHW verklagt

Geklagt hatte der Bundesverband der Verbraucherzentralen. Konkret aufgehängt war die Klage am Kleingedruckten der Bausparkasse BHW. Die sahen eine jährliche Kontoführungsgebühr von zwölf Euro in der Ansparphase vor. Ähnliche Gebühren gibt es aber bei vielen anderen Bausparkassen auch. Betroffen könnten davon bis zu 24 Millionen Bausparverträge in Deutschland sein. Für die Darlehensphase hatte der Bundesgerichtshof schon 2017 entschieden, dass jährliche Kontogebühren unzulässig sind.

Die Chefin des Bundesverbandes, Ramona Pop, sieht hier ein "bedeutendes Urteil" und forderte die Bausparkassen auf, "zu Unrecht vereinnahmte Entgelte von sich aus zurückzuzahlen".