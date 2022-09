BGH: Reiseportal muss Echtheit von Hotel-Bewertungen überprüfen

Vor der Buchung eines Hotels achten viele Menschen auf die Bewertungen im Internet. Schlechte Kritiken können für Betriebe daher eine echte Gefahr sein. Doch Hotelbetreiber können sich gegen Bewertungen, die auf einem Reiseportal anonym oder unter einem Pseudonym gepostet wurden kaum wehren. Sie können oft nicht nachweisen, ob sie die Schreiber der Kritiken auch tatsächlich beherbergt haben. Der Bundesgerichtshof sieht deshalb die Portalbetreiber in der Pflicht.

BGH schützt Hotels: Portale müssen Bewertungen überprüfen

Ein Hotel, das die Echtheit von negativen Kundenmeinungen auf einem Bewertungsportal anzweifelt, muss nicht näher begründen, warum der- oder diejenige kein Gast gewesen sein soll. Grundsätzlich reiche die Behauptung, dass es keinen Kontakt gegeben habe, heißt es in einem noch unveröffentlichten Urteil des Bundesgerichtshofs (BGH) vom 9. August. Das Portal sei dann verpflichtet, dem nachzugehen und die Bewertung zu überprüfen.

Tut der Betreiber dies nicht, so wird unterstellt, dass es keinen Hotelgast gab. Die Bewertung ist dann rechtwidrig und das Hotel hat nach der Karlsruher Entscheidung Anspruch auf Löschung der fraglichen Bewertung. Das Portal haftet als mittelbarer Störer.

Ferienparkbetreiber an der Ostsee hatte geklagt

Laut dem BGH dürfen User nur dann ein Hotel auf einem Online-Portal bewerten, wenn sie auch wirklich Gast des Hotels gewesen sind. Zuerst hatte das Fachportal "Legal Tribune Online" über das Urteil berichtet, das eine beteiligte Anwaltskanzlei ins Internet gestellt hatte. Ein BGH-Sprecher bestätigte am Freitag die Echtheit.

Geklagt hatte ein Ferien- und Freizeitpark an der Ostsee mit rund 4.000 Betten, der auf einem großen Portal mehrere schlechte Bewertungen bekommen hatte. Die "Schinkenpizza" sei "zu teuer", die Anlage liege "relativ einsam", sie versprühe den "Charme der 60er/70er Jahre". Die Nutzer hatten nur einen Vor- oder Spitznamen und einmal Initialen angegeben. Wer auf dem entsprechenden Portal bis zu zehn Hotelbewertungen pro Monat veröffentlicht, erhält Prämien in Form von Flugmeilen.

Landgericht stufte Rezensionen als echt ein

Der Park hatte das Portal aufgefordert, die Bewertungen zu entfernen. Im Buchungssystem lasse sich anhand der Angaben nicht eindeutig nachweisen, dass die Personen im fraglichen Zeitraum tatsächlich Gäste gewesen seien. Das Portal hatte das verweigert und darauf verwiesen, dass die Rezensenten recht detaillierte Bewertungen geschrieben hätten, zum Teil auch mit Fotos.

Das Kölner Landgericht hatte die Klage des Ferienparks abgewiesen und das unter anderem damit begründet, dass in einem Kommentar die konkrete Bezeichnung eines Apartmentkomplexes auftauche und in einem anderen stehe, dass in einem bestimmten Zimmer Flecken auf den Polstermöbeln gewesen seien. Das spreche für die Echtheit.

Fall ging hoch bis nach Karlsruhe

Das Oberlandesgericht Köln war dagegen der Ansicht, dass das Portal die Verfasser trotzdem hätte kontaktieren müssen, um zu klären, ob sie wirklich selbst dort in Urlaub waren. Auch die Löschung einer inhaltlich plausiblen Fake-Bewertung müsse möglich sein. Es sei zwar unwahrscheinlich, aber denkbar, dass zum Beispiel ein Konkurrent die täuschend echt aussehenden negativen Bewertungen verfasst habe. Die Fotos ließen keine Rückschlüsse darauf zu, wer sie gemacht habe.

Dieses Urteil bestätigte der BGH nun. Eine nähere Begründung, warum ein Verfasser nicht Gast gewesen sein soll, müsse ein Hotel nur liefern, wenn sich dessen Identität "ohne Weiteres aus der Bewertung ergibt", schreiben die obersten Zivilrichterinnen und -richter. Angaben, die lediglich für einen Gästekontakt sprächen, reichten nicht aus. Denn das Hotel könne diese "regelmäßig nicht überprüfen".