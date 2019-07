BGH: Kein Urteil im Markenstreit zwischen Amazon und Ortlieb

Der Freizeitausrüster Ortlieb produziert wasserdichte Fahrradtaschen, Rucksäcke und andere Freizeitausrüstung. Seit Jahren streitet das Unternehmen gerichtlich mit Amazon in unterschiedlichen Verfahren. Heute hat der Bundesgerichtshof (BGH) in Karlsruhe in diesem Zusammenhang erneut einen Markenrechtsstreit zwischen dem Internet-Anbieter Amazon und Ortlieb zu verhandeln. Dabei wurde aber kein Urteil gefällt, wie der Pressesprecher von Ortlieb, Peter Wöstmann, auf Anfrage erklärte.

Klage wegen Google Ads im Zusammenhang mit Ortlieb

Der Freizeitausrüster aus Heilsbronn im Landkreis Ansbach war in diesem Fall dagegen vorgegangen, dass Amazon bei der Suchmaschine Google sogenannte "Google Ads", also bezahlte Anzeigen, mit seinem Markennamen schaltet. Das Unternehmen stört, dass bei Eingabe der Suchbegriffe "Ortlieb Fahrradtasche", "Ortlieb Gepäcktasche" und "Ortlieb Outlet" bezahlte Werbeanzeigen mit Ortlieb erscheinen, die dann auf die Amazon Plattform mit Produkten anderer Hersteller weiterleiten, wie Peter Wöstmann erklärte. Ortlieb sieht in den mit gemischten Angebotslisten verlinkten Anzeigen eine Verletzung der Marke "Ortlieb".

Vorhergehende Klage von Ortlieb abgewiesen

Anfang Juni hatte das Oberlandesgericht München eine Klage des Freizeitausrüsters abgewiesen. Nach langjährigem Rechtsstreit hatte Amazon Recht bekommen. In diesem Fall war es darum gegangen, ob Amazon Internetnutzern, die nach dem Produkt eines bestimmten Herstellers suchen, auch die Konkurrenzprodukte anderer Hersteller anzeigen darf. Das mittelfränkische Unternehmen wollte durchsetzen, dass bei Amazon-Suchen auch ausschließlich Ortlieb-Produkte angezeigt werden, wenn nach "Ortlieb" gesucht wird – nicht aber vergleichbare Erzeugnisse anderer Hersteller.

Taschen von Ortlieb auf Amazon

Laut Wöstmann vertreibt das Unternehmen selbst seine Produkte nicht über Amazon. Das Unternehmen hätte einen sehr selektiven Vertrieb. Dennoch finden sich aber Produkte von Ortlieb bei Amazon. Woher diese genau stammten, wisse das Unternehmen nicht. Es handle sich dabei sozusagen um Produkte aus einem "Graumarkt", dessen Herkunft Ortlieb nicht genau nachprüfen könnte.