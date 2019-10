BGH bestätigt Freisprüche für Ex-Deutsche-Bank-Chefs

Gut 17 Jahre ist es her, dass der Medienkonzern Kirch Insolvenz anmelden musste. Der inzwischen verstorbene Medienmogul Leo Kirch hatte bis zu seinem Tod dem damaligen Vorstandschef der Deutschen Bank, Rolf Breuer, die Schuld für seinen Niedergang gegeben. Kurz vor der Kirch-Pleite hatte Breuer in einem Fernsehinterview bezweifelt, dass noch jemand Kirch Geld geben werde und damit die Kreditwürdigkeit des Konzerns erschüttert. Breuer habe die Pleite des Medienkonzerns damit gezielt verursacht, so der Vorwurf.

Mehr als zwei Milliarden Euro forderte der Medienkonzern, die Bank zahlte schließlich außergerichtlich 925 Millionen.

Vorwurf der Falschaussage

Dem jetzigen Streit vor dem Bundesgerichtshof liegt der vorangegangene Zivilprozess vor dem Oberlandesgericht München zu Grunde. Den damals führenden Deutsche Bank-Chefs Rolf Breuer, Josef Ackermann und Jürgen Fitschen wurde vorgeworfen, sich abgesprochen und im Gericht gelogen zu haben, um die Bank vor höheren Zahlungen zu schützen. Die Staatsanwaltschaft hatte daraufhin für Breuer und Ackermann Haftstrafen und für Fischen Bewährungsstrafen gefordert. Die Deutsche Bank sollte eine Geldbuße zahlen.

Keine Beweise und deshalb Freispruch für Deutsche Bank-Chefs

Das Landesgericht München I sah keine Beweise für eine Falschaussage der Deutsche Bank-Chefs. Die drei Angeklagten wurden freigesprochen. Im jetzigen Revisionsverfahren vor dem Bundesgerichtshof hat der BGH den Freispruch bestätigt. Der Bundesgerichtshof erklärte, das Münchner Urteil enthalte keine Rechtsfehler. Die Beweiswürdigung der Münchner Richter bewertete der erste Strafsenat als „sorgfältig und eingehend begründet“.