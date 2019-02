Betrugsskandal: P&R-Firmengründer Roth angeklagt

Roth ist die Schlüsselfigur in einem der größten Betrugsfälle der deutschen Nachkriegsgeschichte. Der Gesamtschaden geht über die Fälle, in denen jetzt Anklage erhoben wurde, weit hinaus. Es sei nur ein kleiner Teil der "gigantisch großen Anlagesumme" von insgesamt 3,5 Milliarden Euro berücksichtigt worden, sagte der Leitende Oberstaatsanwalt Hans Kornprobst. Er begründete das mit der Komplexität des Verfahrens und der gebotenen Eile - Roth sitzt seit Monaten in Untersuchungshaft.

Betrug mit nicht existierenden Containern

P&R hatte die Vermietung von Containern als Geldanlage angeboten, insgesamt 54.000 Kunden hatten investiert, meist ältere Menschen, von denen viele nun um ihre Altersvorsorge fürchten. Nach jetzigem Ermittlungsstand spiegelte P&R seinen Investoren zu einem beträchtlichen Teil nämlich nur Scheingeschäfte vor: Von den angeblich durch P&R vermieteten 1,6 Millionen Containern existierten in Wirklichkeit nur rund 600.000 - viel zu wenig, um die Renditeversprechen zu erfüllen.

Klassisches Schneeballsystem

Die Masche von P&R konnte nur deshalb über Jahre hinweg funktionieren, weil durch neue Anleger immer wieder frisches Geld eingenommen wurde - ein klassisches Schneeball-System. Erst im März 2018 rutschte das Unternehmen dann in die Insolvenz.

"Bei P&R war man immer darauf angewiesen, dass frisches externes Geld über Anleger reinkommt. Die Letzten beißen dann die Hunde." Markus Kienle, Schutzgemeinschaft der Kapitalanleger

Hoffnungsschimmer für die Anleger

Roth selbst bezifferte sein Privatvermögen laut einem Gutachten der P&R-Insolvenzverwalter auf 10 bis 13 Millionen Euro. Der Firmengründer hat jedoch die Kontrolle über sein Vermögen verloren, seit Dezember haben darauf nur noch die Insolvenzverwalter Zugriff - ein Hoffnungsschimmer für die Anleger. Ob sie ihr Geld zurückbekommen werden oder wie viel davon, ist aber unklar. Insolvenzverwalter Michael Jaffé will versuchen, einen Teil der Anlagen zu retten, indem er das Vermietgeschäft weiter betreibt und die Container dann verkauft, eine erste Abschlagszahlung an die Investoren ist für 2020 vorgesehen.