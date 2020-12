Betrugsprozess gegen zwei Goldhändler

Gold verkauft, das es nicht gab

Die 49 und 52 Jahre alten Männer müssen sich vor dem Landgericht Darmstadt wegen besonders schweren Betrugs verantworten. „Premium Metalls International“ oder kurz PIM nannte sich die vermeintliche Goldhandelsfirma in Heusenstamm bei Frankfurt, die mit Lieferverträgen bis zu 200 Millionen Euro Umsatz im Jahr machte. Doch von drei Tonnen verkauftem Gold konnte der Insolvenzverwalter nur 700 Kilogramm finden, die wohl vor allem als Lockvogel dienten. Die Kunden sollten ihr Gold gar nicht zu sehen bekommen, es stattdessen PIM zur Verwahrung überlassen und dafür bis zu sechs Prozent Zinsen bekommen. Die hohen Zinsen in Verbindung mit dem sicher geglaubten Gold ließen viele Anleger leichtsinnig werden. So kassierte PIM kräftig ab für hohe Vermittlungsprovision und aufwändige Verkaufs-Shows.

Kundengelder sind verschwunden

Statt das eingenommene Geld in die versprochenen Gold-Käufe zu investieren, wurden damit auch die hohen Zinsen der Altkunden bezahlt. Die neuen Kunden bezahlten die alten, was einem verbotenen Schneeballsystem entsprach. Die Staatsanwaltschaft ist zwar zuversichtlich, diesen Betrug den beiden Hauptangeklagten nachweisen zu können. Die Kundengelder sind aber weitgehend verschwunden.