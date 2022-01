Betrug und Geldwäsche: Erste Anklage im Wirecard-Skandal

Die Anklage ist eher eine Art Beifang, denn sie hat nur am Rande mit Wirecard zu tun. Der insolvente Zahlungsdienstleister wurde nämlich durch den Angeschuldigten selbst um insgesamt 22 Millionen Euro geschädigt.

Angeklagt ist Geldwäsche

Die Staatsanwaltschaft München klagt den Münchner Geschäftsmann V. wegen vorsätzlicher Geldwäsche und Betrug an. Zusammen mit Wirecard-Ex-Finanzvorstand Jan Marsalek und einem weiteren Angeschuldigten soll V. seit 2019 insgesamt 22 Millionen Euro aus dem damaligen DAX-Unternehmen abgezweigt haben, wie die Staatsanwaltschaft dem Bayerischen Rundfunk bestätigt hat.

V. war Geschäftsführer des Unternehmens IMS Capital Partner und benutzte dieses, um das abgezweigte Geld in andere Unternehmen zu investieren und so dem Wirtschaftskreislauf zu überführen, so die Anklagebehörde. Der Gewinn sollte aus den Beteiligungserlösen fließen und dann an die Angeschuldigten ausbezahlt werden. So wurde unter anderem das Start-up Getnow unterstützt, das als Essenslieferdienst damals schnell wuchs.

Geld soll auch privat benutzt worden sein

Allerdings zweigte V. darüber hinaus mindestens acht Millionen Euro für eigene Zwecke ab, um sich unter anderem Immobilien zuzulegen, so die Anklagebehörde. Ob er dies mit Wissen der anderen Angeschuldigten tat, ist noch nicht geklärt. Früheren Medienberichten zufolge verband Marsalek und V. eine langjährige Freundschaft.

So soll V. für Marsalek über sein Unternehmen auch die herrschaftliche Villa in München-Bogenhausen angemietet haben, die möglicherweise für konspirative Treffen benutzt wurde. Nach dem Zusammenbruch der Wirecard AG im Juni 2020 und der Flucht Marsaleks brachen auch die Geldflüsse ein. Sowohl IMS Capital Partner als auch das Start-up Getnow mussten schon 2020 Insolvenz anmelden.

Nun muss zunächst das Münchner Landgericht über die Zulassung der Anklage entscheiden.