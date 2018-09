Für den Betriebsrat sprach bei der Betriebsversammlung bei Audi in Ingolstadt Jörg Schlagbauer. Er leitet die IG-Metall-Vertrauensleute und sitzt auch im Audi-Aufsichtsrat. Schlagbauers zentraler Begriff lautet Transformation.

Als Betriebsrat sei er davon überzeugt, dass Audi einen Neustart brauche und einen neuen Schub auch mit dazu. Für ihn sei deshalb wichtig, "die Diskussion mit dem Unternehmen führen". In besonderem Interesse sei die Entwicklung von Audi vom klassischen Automobilhersteller zum Mobilitätsdienstleister. Dafür wolle er mit dem Unternehmen die Rahmenbedingungen klären.

Audi soll Mobilitätsdienstleister werden

"Mobilitätsdienstleistung fängt im Auto an in Form von Assistenz-Systemen, um das Fahren für den Fahrer einfacher und übersichtlicher zu machen, und geht dann weiter über Geschäftsmodelle, wie man die Fahrzeuge anders an den Kunden bringt, über shared mobility über carsharing, bis hin zu Servicegedanken, wie es letztendlich für den Kunden noch einfacher wird, das Fahrzeug im Service und in der Haltung zu haben." Jörg Schlagbauer, Betriebsrat und Aufsichtsrat bei Audi

Für Jörg Schlagbauer sind das wichtige Aufgaben, wenn ein Automobilhersteller auch künftig erfolgreich sein will. Audi sei jetzt gefordert, die richtigen Rahmenbedingungen dafür zur Verfügung zu stellen.

500 Millionen für Qualifizierung der Mitarbeiter

Die neuen Aufgaben erfordern auch andere Rahmenbedingungen und Qualifizierungen der Mitarbeiter. In den nächsten fünf Jahren will Audi eine halbe Milliarde Euro in ein Qualifizierungsbudget investieren.

"Und hier werden wir jetzt darauf achten, dass die Menschen fit gemacht werden für die Zukunft, für die Transformation vom Mobilitätsdienstleister in Form von internen Qualifizierungen, in Form von Studiengängen, die zum Beispiel in Ingolstadt mit der Technischen Hochschule Ingolstadt THI angeboten werden, aber auch, dass wir unsere Kollegen fit machen als Elektrofachkräfte und auch in überfachlichen Themen mehr qualifizieren, um diesen Wandel auch gestalten zu können." Jörg Schlagbauer, Betriebsrat und Aufsichtsrat bei Audi

Digitalisierung und E-Mobilität im Fokus

Neben der Transformation zum Mobilitätsdienstleister sind auch Digitalisierung und E-Mobilität wichtige Zukunftsthemen. Jörg Schlagbauer sieht, dass die Menschen vor der Digitalisierung auch Angst haben. Eine klare Perspektive für die Menschen sei deshalb wichtig.

"Wir brauchen hier Zielbahnhöfe, dass die Menschen erkennen, diese Transformation ist nicht zu meinem Nachteil, sondern ich kann mich in dieser Transformation weiterentwickeln, ich kann mich weiterbilden und bekomme auch eine neue Aufgabe in diesem ganzen Umfeld. Und wenn die Menschen keine Angst haben, dann werden sie sich auch gerne dahin mitverändern und Audi zu dem machen, wo Audi auch hingehört und zwar in die Premiumklasse der Automobilhersteller." Jörg Schlagbauer, Betriebsrat und Aufsichtsrat bei Audi

Digitalisierung fordert Arbeitsplätze in der Automobilindustrie

Ein Teil dieser Angst könnte sicher auch aus einer Studie des Fraunhofer Instituts für Arbeitswirtschaft und Organisation (IAO) von diesem Jahr kommen, die die IG Metall selbst in Auftrag gegeben hat, vermutet Schlagbauer. Diese Studie kommt zu dem Ergebnis, dass E-Mobilität unzählige Arbeitsplätze in der Automobilindustrie hier in Deutschland fordern wird. Allein in der Fertigung sollen es über 75.000 Arbeitsplätze sein, über alle Automobilhersteller hinweg. Runtergerechnet auf den Standort Ingolstadt wären es allein durch die E-Mobilität rund 3.000 Arbeitsplätze weniger.

"Wir als Arbeitnehmervertreter bei Audi, wir werden darum kämpfen, dass in diesen neuen Geschäftsmodellen auch Arbeitsplätze entstehen, wo wir unsere Leute hin entwickeln können, auch weiterbilden können, um so den Menschen eine neue Perspektive zu bieten. Ich gehe fest davon aus, dass uns das auch wirklich gelingen wird, dass wir das einhalten können, dass die Beschäftigungssicherung gilt. Die haben wir bis 2025 vereinbart und das werden wir vom Vorstand auch zu einfordern." Jörg Schlagbauer, Betriebsrat und Aufsichtsrat bei Audi

Audi-Beschäftigungsgarantie bis 2025 bleibt bestehen

Die Beschäftigungsgarantie bedeutet, dass niemand bei Audi bis 2025 durch Kündigung seinen Arbeitsplatz verliert. Es gibt aber keine Garantie, dass sich die Belegschaft auf dem jetzigen Niveau von rund 45 000 Arbeitsplätzen halten wird. Wie auch in anderen Firmen üblich könnten Arbeitsplätze wegfallen, weil sie nicht mehr nachbesetzt werden. Jörg Schlagbauer will sich dafür einsetzen, dass auch über 2025 hinaus keiner bei Audi Angst um seinen Arbeitsplatz haben muss. Felder, die neu entstehen, würden mit den entsprechenden Fachkräften neu besetzt werden oder idealerweise mit den Menschen, die heute hier im Unternehmen seien.

Aber eine Garantie, dass die Belegschaftszahl von 45.000 in fünf Jahren noch so bestehen wird, sieht Audi-Aufsichtsrat Schlagbauer als Riesenherausforderung an. Es müsse jedoch keiner Angst um seinen Arbeitsplatz haben.

"Denn wir haben mit dem Unternehmen ganz klare Spielregeln und da werden wir sowohl das Betriebsräte als auch als Aufsichtsräte darum kämpfen, dass das auch erfüllt wird." Jörg Schlagbauer, Betriebsrat und Aufsichtsrat bei Audi