Betriebsurlaub bei Semikron wegen schlechter Konjunktur

Auch beim Nürnberger Elektronik-Konzern Semikron wirkt sich die stotternde Konjunktur aus. Die rund 1.500 Mitarbeiter mussten in dieser Herbstferienwoche in Betriebsurlaub gehen. Mitarbeiter waren angehalten, ihre Überstunden abzubauen oder Urlaubstage zu nehmen, teilte das Unternehmen mit. Semikron sei wie auch andere Unternehmen in ihrer Branche von Umsatzrückgängen betroffen, hieß es.

Stellenabbau bei Semikron?

Einen Stellenabbau wollte Pressesprecher Werner Dorbath allerdings nicht bestätigen. Auch Kurzarbeit sei nicht im Gespräch, teilte er auf Nachfrage des Bayerischen Rundfunks mit. Zuvor hatte Nordbayern.de darüber berichtet, dass auslaufende Leiharbeiterverträge nicht verlängert würden.

Führender Anbieter für Leistungselekronik

Semikron ist bekannt für energieeffiziente Motorantriebe, Automatisierungssysteme oder Anwendungen im Bereich erneuerbare Energien. Das Unternehmen wurde vor mehr als 60 Jahren in Nürnberg gegründet und hat über 3.000 Mitarbeiter auf zahlreiche Standorte und Tochterfirmen weltweit verteilt.